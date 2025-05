El vocero presidencial y candidato a legislador porteño Manuel Adorni salió a criticar duramente al macrismo por el fracaso legislativo del proyecto de Ficha Limpia. Casi en simultáneo, su rival en la elección de CABA, Silvia Lospennato, volvió a responsabilizar al Gobierno nacional.

Adorni: "No estaban los votos"

"La realidad es que no estaban los votos para no aprobarlo", dijo Adorni en una declaración desde la Casa Rosada y cuestionó a "quienes no lograron aprobar el proyecto en sus cuatro años como gobierno nacional ni en sus 17 años como gobierno en la Ciudad de Buenos Aires".

El vocero aseguró que los senadores libertarios intentaron ayer que se firmara un compromiso para acompañar Ficha Limpia antes de la votación pero afirmó que los legisladores del PRO "apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar".

Adorni habló de "especulación electoral", mencionó la existencia de "intereses espurios", acusó a los senadores macristas de mentir y le apuntó directamente a Lospennato. “Debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación", lanzó.

"Me defraudó": Lospennato contra Milei

Por su parte, Lospennato, volvió a responsabilizar al presidente Javier Milei por la derrota legislativa. "Yo confié en usted y me defraudó", sentenció la diputada nacional y candidata a legisladora porteña del PRO.

"Se cayó Ficha Limpia y la impunidad y la corrupción ganó. Los corruptos y sus defensores lo votaron y lo festejaron. Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, yo confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó", sentenció la legisladora en una conferencia de prensa.

También les dejó un mensaje a los seguidores de Milei: "Pongan su ejército de trolls a atacarme, si quieren".

Noticia en desarrollo