La periodista y conductora de La García celebró que el Congreso no votó a favor del proyecto de Ficha Limpia y criticó al poder mediático por la construcción de la figura de un kirchnerismo “chorro”.

“La construcción del kirchnerismo chorro viene de la mano de la estructura de los medios de comunicación macristas, mileístas, del signo liberal que impere. Los que fogonearon, los que votaron, los que especularon, los que disfrutaron, los que se humedecieron con Ficha Limpia pensando que Cristina iba a ser finalmente proscripta por el Congreso”, afirmó García en su editorial en la 750.

Para la periodista, “la frutilla del postre” para este poder invisible era que “el Congreso proscriba a Cristina”, porque esta proscripción contra la expresidenta “no es solo una proscripción ella no solo por la acechanza, sino que es una proscripción hacia el peronismo y hacia la clase trabajadora”.

La razón para la persecución y esta “acechanza” tanto mediática como judicial hacia la principal referente del campo nacional y popular es, según la palabras de la conductora, porque “siempre gobernó a favor de los trabajadores y trabajadoras, más allá de los peores defectos que reconozcamos que tuvieron los Gobiernos de Néstor y Cristina”.

“Ahí está el núcleo de la persecución: haber visibilizado los hilos del poder. No existe el no existe la grieta, a menos que no exista el kirchnerismo”, advirtió.



Por esta razón, para García “es un día para celebrar, para decir que no pasó, que el Congreso no la proscribió”.

“Lo importante es que aquí se frenó una aberración democrática. Que el Congreso votara Ficha Limpia era un atentado más a la democracia, porque la democracia no puede permitir la política proscripta”, advirtió.

Por último, enfatizó en el hecho de que la expresidenta pueda ser candidata, más allá del cargo y del territorio que represente.

“Hoy Cristina puede ser candidata, y eso es lo que hay que rescatar. En ningún escenario puede ser mala noticia que Cristina sea candidata”, concluyó.