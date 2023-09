DOMINGO 10

ETCÉTERA

Para hablar encima Isol Misenta, narradora visual y cantante, junto al músico Nicolás Cecinini invitan al público a participar de esta actividad en la que los asistentes podrán sonorizar en vivo producciones audiovisuales en pantalla grande. En una cabina abierta se proyectarán videos realizados por artistas que cursan el programa de formación de la Escuela de Artes y Oficios del CCK. El público podrá participar aportando en tiempo real una banda sonora a los films experimentales Para esto, los seis cortometrajes que se verán contarán con instrucciones escritas en la pantalla para ejecutar acciones y sonidos con el cuerpo.

A las 15, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

FLU Se lleva adelante una nueva edición de la Fiesta del Libro Usado, donde escritores y libreros se reúnen para hablar de libros, recomendar y leer al aire libre. Hoy estará presente Fernando Noy, para brindar una lectura de poesía y también habrá una entrevista a Dolores Reyes, autora de Cometierra, a cargo de Nacho Damiano.

Desde las 14, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Brote Poético En el marco de la actividad Poesía para la democracia se llevará a cabo una mesa de lecturas con Mercedes Venturino, Estela Zanlungo, Sabrina Sirenfrost y otros. Coordina Marina Cavalletti.

A las 18, en el Parque la Estación, Güemes 700, Avellaneda. Gratis.

CINE

Documentales del mundo Como parte del ciclo de cine se presentará M, la película de Yolande Zauberman. Menahem Lang nos abre la puerta secreta de su ciudad natal, Bneï Brak, la capital mundial de los ultra ortodoxos judíos. Es volver al lugar del crimen, pues en esta ciudad abusaron de él durante toda su infancia. Es también volver a un lugar que amó enormemente, un camino iniciático sembrado de encuentros inesperados, ritos olvidados, una reconciliación.

A las 19, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Lucero en Pista Hernán Lucero, considerado como uno de los referentes de la nueva generación del tango, se une al músico Pitu Marquesano en piano para iniciar este ciclo. En cada presentación, el dúo ofrecerá una experiencia única y diferente, compartiendo escenario con diversos artistas invitados del tango y la música popular. La función de esta noche los músicos reciben al historietista Max Aguirre, al humorista gráfico Tute y al escritor Pedro Mairal. Acompañan Luis Filipelli y el Negro Falótico.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $2500.

La Peña Rumbera El espectáculo que dirige el músico percusionista Tomas Sivadon presenta con Somos, Compañía de Danzas Folklóricas Cubanas, a cargo de Yonel Blanco, un espectáculo con tambores y voces en vivo revelando aspectos del folklore afrocubano. Después habrá una Rumba abierta con la participación de músicos y bailarines amantes del género.

A las 18, en La Quince, Av. Corrientes 5426. Entrada: $1500.

Carla Pantanali La compositora, cantante y actriz presenta La citadina, su primer álbum solista. Luego de una intensa preparación musical, Carla Pantanali despliega su afinada y sentida interpretación en estas canciones que ella misma compuso.

A las 20, en Nempla, Av. Jorge Newbery 3907. Entrada: desde $2600.

LUNES 11

ARTE

Lectoras Esta muestra de Milagros Pochat propone un recorrido visual a través de pinturas y cerámicas de mujeres leyendo en escenas de la vida cotidiana. Todas las pinturas fueron realizadas en las casas particulares de cada una con los libros que eligieron. ¿Qué significa hoy la lectura para nosotras? ¿Qué relación hay entre ser mujer y ser lectora? Leer supone un saber pero también un deseo. La necesidad de reflexionar el poder de la lectura, la decisión sobre qué leemos, el tiempo destinado a eso y la forma física, simbólica y política de hacerlo constituyen los motores de este proyecto. Texto curatorial: Marina Gersberg,

Hasta el 19 de septiembre, en Camarones, Nicasio Oroño 2558. Gratis.

Cultura Colibrí La exposición recorre la producción artística y cultural de la Argentina comprendida entre los años ochenta y noventa a través de su mirada como protagonista del período y sobreviviente de una generación arrasada por las violencias de la última dictadura militar y posteriormente por la crisis del VIH-sida. Su biografía peregrina y mutante enlaza de un modo único la cultura del hipismo, la vanguardia de los años sesenta, la recuperación democrática y la explosión de las identidades de la contracultura porteña. Incluye obra de Batato Barea, Omar Schirillo, Delia Cancela, Alejandra Fenochio y Luis Frangella.

Hasta el 31 de diciembre, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $50.

TEATRO

No me despiertes Para conmemorar el 85° aniversario del popular cantante argentino Agustín Magaldi, se presenta No me despiertes nunca, dirigida por Gastón Zambón Centeno. La obra reúne a 30 músicos, 7 cantantes, 10 actores y bailarines en escena. Contará con la participación especial de la Orquesta de Tango del Conservatorio Manuel de Falla, bajo la dirección de Adrián Enríquez.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

Las Moiras Tres esposas de rabinos tejen los destinos de todo el barrio de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con la rebeldía de una joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Las Moiras pone a dialogar dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos: la leyenda judía del dibuk y el mito de las moiras, las tres viejas del inframundo que en la mitología griega hilan, sostienen y cortan el hilo de la vida. Con dirección de Mariana Chaud. Elenco: Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Florencia Piterman y Fiamma Carranza Macchi.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $4000.

Shamrock Esta obra retrata con humor las pequeñas tragedias que vivían los inmigrantes mientras escapaban del hambre y la miseria. Año 1900. Mary, una joven irlandesa llega a Buenos Aires enviada por su familia para casarse y tener hijos. Al llegar descubre que su prometido la engaña y que nada de lo planeado sucederá. Por primera vez, lejos de su Irlanda y en un país desconocido, se pregunta si realmente quiere cumplir con los mandatos impuestos para las mujeres en esa época. Con Pablo Kusnetzoff, Caro Setton y Justina Grande. Dirección: Nano Zyssholtz.

A las 20.30, en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Entrada: $3500.

MARTES 12

TEATRO

Claveles rojos Esta obra es un drama testimonial basado en una historia real. Una familia tradicional, movida por oscuros intereses económicos, inicia juicio contra una de sus integrantes intentando declararla incapaz por insuficiencia mental; la joven, pese a sus limitaciones, es defendida por un abogado combativo, que pone en cuestión el concepto mismo de normalidad, el criterio esencial de la saludable vida humana. El humor, la emoción, y la pintura de los caracteres acompañan todo el transcurso de la acción. Autor: Luis Agustoni. Actores: Laura Accetta, Ricardo Levy, Julieta Bermudez y Miranda Caride, entre otros.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1300.

ARTE

Un no al fascismo A 50 años del golpe de Estado en Chile, que derrocó al legítimo gobierno de Salvador Allende, la muestra recorre algunos hitos de la gestión de la Unidad Popular en diversos campos de la actividad social, política, cultural, universitaria, con afiches y documentos de la época, nunca exhibidos en nuestro medio.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

MÚSICA

Kabusacki band A su regreso de Japón, el músico argentino celebra la edición de su nuevo disco The Legendary Landscapes. El grupo liderado por el guitarrista presenta un variado repertorio circula por los intersticios entre el rock, la música instrumental internacional, la canción, la música de películas, el jazz y la música electrónica, entre otros. En sus conciertos suelen tocar temas propios y versiones de artistas como Ennio Morricone, Charly Garcia, Brian Eno, The Shadows, Robert Fripp.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2600.

Barro El nuevo proyecto musical de Ca7riel encuentra una conexión con el guitarrista y productor misionero Chowy Fernández, que junto a El Montes en bajo y Alan Fritzler en batería, arman la banda metalera Barro. Esta noche presentarán su reciente disco Constimordor y su EP homónimo.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $4500.

Turf Luego de agotar el Gran Rex, la banda liderada por Joaquín Levinton continúa la presentación de su último lanzamiento por todo el país mostrando las nuevas canciones y se prepara para su primera gira europea.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $6000.

ETCÉTERA

40 años de utopías Exposición que celebra los 40 años de la creación del grupo de teatro Catalinas Sur, que narra su historia y su presente, vivo y dinámico, en el corazón de La Boca. Se trata de un proyecto artístico comunitario de vecinos y vecinas que comenzaron haciendo teatro en las plazas del barrio cuatro décadas atrás. De martes a jueves de 12 a 20; viernes, sábados, domingos y feriados desde las 11.

En la Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1. Gratis.

En cuatro palabras Pablo Pschepiurca presenta su primera novela, editada por Paradiso. Lo acompañan Paula Mahler y Claudia Ferman.

A las 18.30, en la Biblioteca del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

MIÉRCOLES 13

ARTE

Copista material Como parte del ciclo de de artistas imprescindibles de la cultura argentina, se propone un recorrido por la producción visual de Osvaldo Lamborghini, escritor que derribó fronteras entre lenguajes artísticos, soportes y materialidades. Con curaduría de Agustina Pérez y Paola Cortés-Rocca, la exposición investiga una serie de persistencias que constituyen la poética lamborghiniana, más allá del soporte utilizado, haciendo hincapié en su condición de artista total, apostando por la destrucción de la organicidad de la obra y atentando contra los límites tradicionales que condicionan la producción artística.

Hasta el 12 de noviembre, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Cámara afgana Puede recorrerse la muestra del reportero gráfico Rodrigo Abd. La exposición tiene curaduría de Irina Dambrauskas. Abd nos acerca fotografías tomadas con la “cámara de cajón” realizadas durante viajes que hizo a Afganistán. Uno en 2006, cuando cubrió el conflicto bélico que atravesó ese país y otro realizado 16 años después, cuando regresó para registrar la vida de ese pueblo, tras la salida de las tropas extranjeras.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

Carmen documenta Como parte del ciclo dedicado a la realizadora chilena Carmen Castillo se proyectará Aún estamos vivos. ¿Es posible aún cambiar el rumbo fatal del mundo? Con esta pregunta, en un diálogo íntimo y político con su amigo Daniel Bensaïd, Carmen Castillo realiza un viaje hacia el corazón de quienes han decidido no aceptar el mundo que se les propone. Castillo fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y participó en el gobierno de Salvador Allende. Exiliada en Francia, denuncia las dictaduras. A 50 años del Golpe en Chile, proyectar sus películas es un modo de interrogar el compromiso político, la memoria y el amor.

A las 18, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Ciclo Cassavetes Puede verse una serie de películas de uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Actor y director estadounidense, desafía las convenciones cinematográficas al priorizar la espontaneidad sobre la planificación, lo que resulta en narrativas crudas y emotivas. Hoy será el turno de The Killing of a Chinese Bookie. Cosmo Vitelli, un veterano de la Guerra de Corea con deudas de juego, posee un local de striptease en Las Vegas. Cuando pierde 23.000 dólares en una partida ilegal, sus acreedores le sugieren que pague la deuda con un asesinato.

A las 18, en Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

TEATRO

El territorio del poder Leonardo Sbaraglia es un hombre solo en medio del mundo que se piensa y nos invita a pensarnos, mientras destrona la idea de que el manejo del poder y su alcance se limita a las esferas de la política, la economía o la religión. El poder lo invade todo y se reedita en las pequeñas actitudes cotidianas y privadas, modificando nuestras vidas continuamente. Junto a Fernando Tarrés propone un recorrido en el que se van desnudando los mecanismos con los que el poder opera y ha operado continuamente sobre nosotros a lo largo de la historia.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

JUEVES 14

ETCÉTERA

Dora Acompañando la reedición por Hotel de las Ideas, Ignacio Minaverry presenta su icónica historieta que narra las aventuras de una niña cazadora de nazis. Dora Bardavid es una espía amateur que en la década del sesenta emprende una investigación en busca de nazis en Alemania, Francia y Argentina. A medida que se desarrolla la trama, aparecerán personajes con tendencias políticas muy diferentes, como estudiantes que coquetean con el comunismo, militares peronistas o simpatizantes del nacionalsocialismo. Dora es el personaje más importante que dio la nueva corriente de dibujantes y guionistas surgida tras el páramo editorial que significaron los ‘90.

A las 19, en la Biblioteca del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

Lo que aprendimos Se presenta el nuevo libro de María José Navia. En palabras de Rodrigo Fresán: “Padres y madres y parejas y amigas y ecografías, habitaciones peligrosas, visiones alteradas y la inminente posibilidad del fin de todas las cosas son proyectadas en la pantalla de Todo lo que aprendimos de las películas por la linterna mágica de María José Navia. Diez tramas que acaban conformando un mismo largometraje mental y que se leen no como cuentos de hadas pero sí como cuentos de embrujadas a la espera de la llegada de ese gran tornado que las lleve muy lejos o que las devuelva a ese sitio que jamás quisieron abandonar”.

A las 18.30, en La Libre, Chacabuco 917. Gratis.

CINE

Que no se repita Se presenta un ciclo con películas sobre la memoria. Hoy llega el turno de Abre los ojos, de Alejandro Amenábar. César, un joven que ha heredado de sus padres una gran fortuna, vive en una espléndida casa en la que organiza lujosas fiestas. Cuando una noche conoce a Sofía y se enamora de ella, Nuria, su antigua amante, se muere de celos. Al día siguiente, Nuria y César tendrán un accidente.

A las 18.30, en Espacio Cultural BCN, Alsina 1835. Gratis.

Temas propios Se estrena la película de Guillermo Rocamora (Solo). Manuel tiene 18 y es un apasionado de la música en plena crisis de vocación. César tiene 45 pero parece un adolescente. Es un padre inmaduro que se siente liberado y rejuvenecido desde la separación. Virginia tiene 49 y da clases de inglés en la cocina de su casa. Es una madre desbordada por el trabajo, sus hijos adolescentes y la separación. Agustín tiene 15 y lo están por echar de la escuela. En medio de la tormenta familiar, César y Manuel no tienen mejor idea que formar una banda de música, el sueño que César no pudo cumplir. Con Diego Cremonesi, Franco Rizzaro, Valeria Lois y Alfonso Tort.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

17 segundos Puede verse por única vez la obra de Emilio Firpo con dirección de Marina Dousdebes y Judit Gutiérrez. A 100 años de la histórica "Pelea del siglo" entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, el espectáculo narra los sucesos y anécdotas familiares que se entrelazan en un texto que desde el humor aborda la vida del hombre que fue el padre del Boxeo Nacional Argentino. Escrita por el sobrino bisnieto del Toro de las Pampas, en base a relatos de la familia y una extensa investigación histórica.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $2500.

VIERNES 15

ETCÉTERA

House Down El colectivo argentino HiedraH entiende el club como una forma de hacer política y baile de riesgo. Comenzó en 2013 como una fiesta casera, defensora de las minorías identitarias y sin temor a imponer una mirada política del club. Hoy, artistas, DJs y productoras dan vida a un conglomerado que desde Buenos Aires, se expande por diversos lugares del planeta. Esta noche se presentarán las bichas del electropop Kobra Kei y Faraonika, quien estará presentando un adelanto de su disco debut Farsanta. Completan la travesía los DJ sets de los Djs Pareja, Mabel, Eddie Eddie y Tobey. Sangre hirviendo en la pista para una noche de techno, house y club latino.

En Maquinal, Anchorena 364. Entrada: $3000.

High on Twerk En el marco del Festival Futuros llega esta jornada del festival de twerk y cultura de la danza con un taller de técnica y exploración, la charla Pensando con el culo y una batalla de twerk con premiación.

De 17 a 23, en el Centro Cultural Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.



MÚSICA

Pankonin Mailén presenta su segundo disco, Affaire. En sus propias palabras: “Cada canción tiene un recuerdo muy específico e inolvidable, la motivación de transformar en disfrutables y graciosos los momentos de contradicción, duelo y hallazgo. Este es un disco que sueño funcione como amiga fiel de viajes, despertares. Abre Lenin tiene hambre.

A las 21, en el Puticlú, Marcelo T. de Alvear 980. Entrada: $2000.

Celebrando a Shirley En el marco del ciclo Blackie Nights, la cantante Ludmila Fernández y la pianista y cantante Romina Fuchs homenajean a una de las voces más singulares y emotivas del género. Shirley Horn cautivaba con su voz suave y ligeramente grave. Este espectáculo invita a recorrer parte del repertorio de una intérprete que se destacó como reina de las pausas dramáticas y a la vez fue poseedora de momentos del swing más chispeante.

A las 22, en Swing City, Uriarte 1289. Entrada: $3500.

Ibarlucía destruye Juan Ibarlucía y la pandilla Territorio regresan al vivo para desplegar una nueva edición de su cabaret-noise ambulante. Intensos e impredecibles, los conciertos de La Destrucción se han transformado en ritos de lo inesperado, espacios mestizos donde el ruidismo, el tango, el punk rock y la experimentación electrónica se combinan para la creación de una música oscura, ruidosa y ciudadana.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $3000.

CINE

Mubi Fest Siete películas formarán parte de la primera edición del festival de cine organizado por la plataforma de streaming. Pensado como una forma de trascender las fronteras del streaming y como parte de una iniciativa regional, podrán verse títulos como la ópera prima de Lucrecia Martel, La ciénaga y la premiere en Argentina del cortometraje de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, con Ethan Hawke y Pedro Pascal, que el director español estrenó este año en el Festival de Cannes.

Hasta el 17 de septiembre, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434.

SÁBADO 16

MÚSICA

Boom Boom Kid El cantor, escritor, dibujante en eterno desarrollo y selector DJ vuelven a ofrecer su magia del vivo. Referente indiscutido de la independencia musical en el mundo, es autor y compositor de más de 400 obras musicales con su sello Ugly Records, con el cual ha editado más de 60 discos. BBK la viene agitando con su ruido para descarrilar el estancamiento mental global desde 1989. Se presenta con Chelo Vidal, el Pelado Lopez y Javi Marta. Hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha. Una banda difícil de encasillar. A las 20, en el Teatro Ópera La Plata, Calle 58 770. Entrada: $2500.



TEATRO

Seguir a flote Se estrena la obra escrita, protagonizada y dirigida por Rubén Otero, veterano de guerra de Malvinas y protagonista de la obra Campo minado de Lola Arias. Durante las giras de este espectáculo, el interés que muchos demostraron por su historia hizo que Rubén cree su propio proyecto. Hoy presenta un desprendimiento natural de ese trabajo donde relata su vida e interpreta junto a Diego Alcántara canciones que conectan con su historia.

A las 21, en el teatro Carlos Carella, Bartolomé Mitre 970. Entrada: $5000.

Desde la luna César espera reencontrarse con la Colo, su antiguo amor a quién no volvió a ver desde que regresó de la guerra de Malvinas, pero quien llega en su lugar es una extrovertida joven quien de a poco le irá haciendo entender el padecimiento que también sufrieron las mujeres de los combatientes durante y después del conflicto bélico. Cerca del final se revelará un secreto que hará sistema con todo lo dicho y sucedido durante la pieza. Dirige Pablo Iglesias, con actuaciones de Gisele Amantegui y Héctor Segura.

A las 17.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $3500.

ETCÉTERA

Juntas Se celebra una nueva edición de la feria de diseños autogestivos, locales y producidos de manera responsable, que valora el trabajo a pequeña escala, hecho a mano.

De 15 a 19, en Quetrenquetren, Olazábal 1784. Gratis.

CINE

Documentos de identidad En el marco del ciclo cuya programación tiene como eje la memoria, los derechos humanos y nuestra historia reciente, se podrá ver El (im)posible olvido, de Andrés Habegger. Un padre fantasma desaparecido en Brasil en 1978, militante político, casi un héroe. Una víctima de la violencia militar que asoló Latinoamérica en los años 70. Un hijo que vivió esa ausencia durante la mayor parte de su vida. Una historia repleta de olvidos. Unos diarios infantiles que intentan reparar esa pérdida. Un viaje interior, sentimental y político al lugar donde se alojan los olvidos.

A las 18, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

