El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la Argentina "tiene altas chances" de evitar una sentencia definitiva en su contra por la nacionalización de YPF, ya que remarcó que el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska "no está firme" y lo definió como "un absoluto disparate".



"Es un fallo en primera instancia, que tiene que pasar por una corte de Apelaciones. La Argentina va a realizar la apelación y después llegará a la Corte Suprema", sostuvo el ex ministro de Economía.



En diálogo con Hagamos algo con esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, el referente de Unión por la Patria aclaró que el país "no tiene que pagar, porque no está firme" la sentencia.



"Yo creo que la Argentina tiene altas chances porque el fallo es un absoluto disparate, un absurdo jurídico y tiene motivaciones con un negocio especulativo con comprar juicios y buscar un tribunal que te va a dar la razón", añadió.



Además, Kicillof arremetió contra la oposición: "Sorprende o no tanto, que la oposición nuestra es tan buitre como los buitres. Es una constante: cada vez que hay un fallo, por injusto que sea, por ridículo que sea, por pernicioso que sea para el interés y la soberanía nacional, se ponen contentos, aplauden".



El mandatario provincial recordó que la expropiación estuvo avalada por la "potestad constitucional que tiene el Gobierno, que es la de expropiar bienes cuando son de utilidad pública".



"El fallo es para favorecer los intereses de los buitres en el tribunal de Wall Street", se quejó el extitular del Palacio de Hacienda.



Asimismo, recordó que "todo el episodio buitre anterior también tenía una coreografía y un cronograma con finalidades electorales".

Críticas a la oposición

Asimismo, Kicillof, indicó este sábado que "ante los nuevos milagros" que proponen los candidatos de la oposición, Unión por la Patria (UxP) tiene "la obligación de explicarlos para la vida cotidiana".



"Tenemos por delante un trabajo fuerte de explicar qué quiere hacer la derecha porque han encontrado un nuevo lenguaje para camuflar viejas y fracasadas recetas", señaló el gobernador bonaerense esta mañana durante una entrevista.



KIcillof participó de un desayuno con empresarios de provincias del norte argentino, que estuvo encabezada liderada por el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa.



En esa línea, el mandatario provincial consideró que los representantes de la oposición "vienen con el genio de la lámpara, con nuevos milagros, y tenemos la obligación de explicarlos para la vida cotidiana".



A manera de ejemplo citó que en educación proponen implementar "un voucher y eso en español quiere decir arancel", al referirse a una iniciativa impulsada por el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



"Si la universidad no es gratuita hay cientos de miles de familias que no pueden mandar a su hijos e hijas a universidad y eso hay que explicarlo. Tenemos que hacer aterrizar estos conceptos, clarificarlos, y comprometernos a llevar a cabo todo lo que falta hacer. Con Sergio lo vamos a abordar e ir solucionando", remarcó.



Y en ese sentido, agregó: "Los problemas que señalan son reales, pero las soluciones mágicas son tan difíciles de entender como de imposible cumplimiento".



Kicillof, además, cuestionó el plan de dolarizar la economía y en esa línea indicó que esa idea no es "es una novedad porque Argentina ya tuvo la convertilidad", el modelo cambiario establecido durante el gobierno de Carlos Menem que estableció una paridad de uno a nuno entre el dólar y el peso.



"El límite era que circulaba tantos pesos como dólares habían en la reserva. Eso fue generando un endeudamiento para juntar dólares y sostener esa regla de tipo de cambio. Todo termino en recesión", recordó en diálogo con C5N.



El mandatario bonaerense, además, resaltó el trabajo de Sergio Massa en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)



"Le tocó lidiar con los vencimientos del FMI. Hoy el principal yugo que tiene la economía argentina tiene un responsable que se llama (el expresidente) Mauricio Macri y su fuerza política porque contrajo el préstamo más grande con el FMI. Algo que vino acompañado de limitaciones, imposiciones, extorsiones", subrayó.



En esa línea, Kicillof ponderó la "habilidad y desempeño" del ministro de Economía que "cuando todos pensábamos que el FMI nos había bajado la palanca, sacó un crédito puente con el Banco Central de China y otro con Qatar, que implicaron un esfuerzo tremendo".