El tenista serbio Novak Djokovic, dueño del récord de títulos de Grand Slam con 23 trofeos, intentará conquistar este domingo el US Open por cuarta vez en su notable carrera, en la final que animará con el ruso Daniil Medvedev.



Djokovic, de 36 años, se medirá en la final con Medvedev, de 27, a partir de las 17 en la cancha central Arthur Ashe del complejo Billie Jean King National Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Flushing Meadows, en un partido que será televisado por ESPN y la plataforma Star +.



El tenista nacido en Belgrado es apenas favorito a conquistar nuevamente el US Open, torneo que ganó en tres ocasiones, las anteriores en 2011, 2015 y 2018, mientras que el ruso nacido en Moscú pretende repetir el título que conquistó en 2021, en el único Grand Slam de su carrera, precisamente ante el serbio.



El historial entre ambos es de 14 partidos y favorece a "Nole" 9 a 5, aunque la última vez que se enfrentaron ganó el ruso, este año en las semifinales de Dubai por 6-4 y 6-4.



El ruso sabe lo que es ganarle a Djokovic una final del US Open, puesto que lo superó en la de 2021 por un triple 6-4, mientras que "Nole" le ganó dos definiciones, la del Abierto de Australia de 2021 en sets corridos y también el mismo año la del Masters 1000 de París.



En su camino a la final, "Nole" le ganó al francés Alexandre Muller (84), al español Bernabé Zapata Miralles (76), al serbio Laslo Djere (38), al croata Borna Gojo (105) y a dos estadounidenses: Taylor Fritz (9) y Ben Shelton (47).



El ruso, por su parte, dejó en el camino al húngaro Attila Balazs (sin ranking), a los australianos Christopher O'Connell (69) y Alex De Miñaur (13), al argentino Sebastián Báez (32), al ruso Andrey Rublev (8) y al español Carlos Alcaraz (1), quien defendía el título.



En el caso del balcánico, que recuperará el lunes próximo el número uno del mundo (desplazará al español Alcaraz), atraviesa un año fantástico en el que jugó todas las finales de los Grand Slam, habiendo ganado las de Australia y Roland Garros, mientras que perdió la de Wimbledon con el tenista murciano.