La compra del pase de Carlos Ordoñez es la inversión más importante que asumió la dirigencia de Newelll’s en el pasado mercado de pases. Los leprosos pagan 800.000 dólares por el defensor colombiano y aunque la urgencia era traer un goleador para el puesto de ataque se destinaron solo 120 mil dólares y vino Guillermo May. La venta de Willer Ditta a Cruz Azul generó ingresos por más de 3 millones de dólares, pero no se dio información respecto a si Instituto pagó por Djorkaeff Reasco, transacción en la cual se hizo una insólita clausula de “retroventa” a favor de los cordobeces.

Newell's asumió ingresos por 3.957.050 dólares, reunidos por la venta del 90 por ciento del pase de Ditta a Cruz Azul y el 20 por ciento de Reasco a Instituto, sin dar mayores precisiones. El colombiano renunció al 15 por ciento que le correspondía por la negociación y dejó el dinero a favor de los leprosos. Pero no se informó qué pagó Instituto por Reasco, y si en verdad pagó algo por el ecuatoriano. Porque se trató de “una venta definitiva” aunque solo se cedió el 20 por ciento y además el club cordobés tiene a favor una cláusula por la cual los leprosos le deben volver a comprar el 20 por ciento de Reasco si ellos deciden no adquirir la ficha total del delantero el año que viene. Le pusieron la calificación de “retroventa”. Esta singular negociación tiene como único beneficio para Newell’s liberar una plaza de extranjero –por eso se fijó “venta definitiva” a pesar de que no lo es en los hechos-- y desprenderse de uno de los contratos más onerosos del plantel. La compra del pase de Reasco en un millón de dólares y su vínculo con el club fue sin dudas uno de los errores más grande del presidente Ignacio Astore en relación a contratación de refuerzos.

Sin Reasco, el club usó la plaza libre para traer al uruguayo May a cambio de 120 mil dólares por el 65 por ciento del pase. El delantero firmó hasta diciembre de 2026. Por el defensor Ordoñez el club ya pagó 200 mil dólares y en enero deberá desembolsar 600 mil dólares más porque compró el 80 por ciento de la ficha y el jugador firmó hasta diciembre 2027. Augusto Schott llegó a préstamo sin cargo hasta diciembre de 2024 y la mitad de su pase está valuado en 750 mil dólares. Por Ignacio Schor se pagó a Platense 148.750 dólares por su préstamo hasta diciembre de 2024, aunque en realidad se le canceló al club calamar una deuda con los leprosos por las cesiones de Ramiro Macagno y Jerónimo Cacciabue. Y Esteban Fernández firmó sin cargo por un año y medio y River fijó el valor de la mitad de su pase en un millón y medio de dólares. Así los egresos por refuerzos fueron 1.068.750 dólares.