La bielorrusa Aryna Sabalenka tiene motivos para estar contenta. Es que a partir de este lunes, la tenista tomó el control del ranking femenino de la WTA desbancando a la polaca Iga Swiatek, líder de la clasificación por 75 semanas. El logro llega después de la buena performance en el US Open, en la cual llegó hasta la final del certamen pero su camino se cruzó con la otra estrella del momento: Coco Gauff, la joven norteamericana, quien alcanzó el Grand Slam tras remontar el partido a Sabalenka.

Al parecer, la derrota frente a Gauff caló hondo en Sabalenka. Porque si bien la procesión pareció ir por dentro a la hora de la premiación, una vez que agarró su trofeo del segundo puesto, Sabalenka llegó al vestuario del Billie Jean King National Tennis Center y no pudo con su genio: tal como muestra el video, dejó el laurel sobre su bolso, eligió una de sus raquetas y no dudó en destrozarla contra el suelo, en una grabación que no tomó la transmisión y se conoció horas después de la derrota. La Wilson quedó hecha pedazos y Sabalenka la tiró al tacho de basura.





Así quedó el ranking femenino de tenis

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.266 puntos

2. Iga Swiatek (POL) 8.195

3. Coco Gauff (USA) 6.165

4. Elena Rybakina (KAZ) 5.790

5. Jessica Pegula (USA) 5.755

6. Marketa Vondrousova (CZE) 3.830

7. Ons Jabeur (TUN) 3.771

8. Karolina Muchova (CZE) 3.765

9. María Sakkari (GRE) 3.525

10. Caroline García (FRA) 3.050

11. Madison Keys (USA) 2.940

12. Daria Kasatkina (RUS) 2.790

13. Barbara Krecijkova (CZE) 2.751

14. Petra Kvitova (CZE) 2.750

15. Belinda Bencic (SUI) 2.715

16. Jelena Ostapenko (LAT) 2.580

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2.415

18. Veronica Kudermetova (RUS) 2.250

19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.250

20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.220