La vicegobernadora electa en Santa Fe, Gisela Scaglia, aseguró este martes que es consciente de la gran "responsabilidad" que genera haber sido ganadora en "la elección más importante de la historia de la provincia". En este contexto, con un tono tranquilo, aseguró que el “gran desafío” que tiene por delante es “trabajar para hacer un lugar mejor”.



Lejos de una mirada apática de la política, Scaglia afirmó que el suyo fue “un triunfo también de la política”. “De los que hacemos buena política, en un momento en el que Argentina está tan denostada. Nosotros (con el gobernador electo, Maximiliano Pullaro) reivindicamos militar en política”, enfatizó en AM750.

En este sentido, dijo que los tres puntos de gestión prioritarios serán la seguridad, la educación y la producción. Sobre el primer punto, señaló: “Queremos devolver seguridad. Tenemos que hacer que la policía esté cuidando a la gente. Tenemos que bajar todos los índices de inseguridad”.



Sobre el segundo punto, aseguró que van a terminar con la no repitencia y a “hacer de la escuela un lugar de aprendizaje”. “La escuela en Santa Fe va a volver a brillar. Hoy no estamos en esos lugares”, añadió. Y sumó otro elemento: “Vamos a fortalecer todo el sistema de salud. Santa Fe tenía el orgullo del sistema de salud. Hoy eso no es así”.

Finalmente, sobre el último ítem prioritario, aseguró: “Vamos a trabajar de la mano de la producción. Es una de las provincias más ricas del país porque hay muchos santafecinos que invierten, que trabajan, que tienen fábricas y campos. Eso tiene que venir acompañado de un Gobierno provincial que haga las obras de infraestructura que se necesitan”.

Sobre los dichos de Pullaro y Javier Milei

Por otro lado, Scaglia fue consultada por las declaraciones de su compañero de fórmula, Maximiliano Pullaro, quien aseguró que le preocupa más un triunfo de Massa que de Milei. “Esa es una pregunta tramposa. Vamos a trabajar de cara al 22 de octubre para que el balotaje sea Patricia Bullrich con el que sea”, contrapuso la vicegobernadora electa.

Además, en apoyo al próximo gobernador, añadió: “Es una respuesta que no debe tomarse a rajatabla. Es una respuesta que se da cuando el periodista te lleva al hipotético caso. Yo estoy segura de que no va a pasar eso. Va a llegar Patricia (Bullrich) y vamos a trabajar para eso. Son preguntas que no sucedieron y tendrán sus respuestas si llegan a suceder”.

De todos modos, con quien sí marcó una distancia explícita fue justamente con Patricia Bullrich, quien el último fin de semana llamó a “enterrar” al kirchnerismo: “Yo siempre tomo distancia de esas declaraciones. Yo trabajo con Horacio Rodríguez Larreta. Tengo otra mirada de cómo pensar. Creo que Argentina es con diálogo y con todos, no hay una parte que puede estar y otra que no. Probablemente, lo dijo en un momento de euforia. No creo en la política de aniquilar al otro”.