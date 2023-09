Como todos los septiembres de cada año, Apple reveló este martes su flamante iPhone 15, la nueva actualización de su smartphone insignia, que trae consigo varias novedades respecto a su modo de carga, cámaras y algunos detalles en su diseño físico.

En el marco de su Apple Event, la compañía de Cupertino presentó cuatro teléfonos: el iPhone 15, el 15 Plus, el 15 Pro, y el 15 Pro Max, siendo los últimos dos los tope de gama de la marca. Todos los dispositivos estarán disponibles en las tiendas oficialesa desde el próximo viernes 22 de septiembre.

Sobre los modelos 15 y 15 Plus, las novedades se centraron en el cambio del "notch" superior, que contenía la cámara y los sensores de detección facial, por la "isla dinámica" en forma de píldora, la nueva forma de presentar las notificaciones y área de interacción para los usuarios.

(Imagen: AFP)

Además, la cámara principal pasa de los 12 a los 48 megapíxeles y con nuevos sensores para capturas más nítidas.

"Traemos una increíble cámara principal de 48 megapíxeles al iPhone 15. Está diseñada para tomar fotografías y videos nítidos todos los días con un sensor de cuatro píxeles y píxeles de enfoque al 100% para un enfoque automático rápido", destacó la empresa estadounidense en la presentación.

El iPhone 15 Pro, de titanio

Los tope de gama 15 Pro y Pro Max tiene bordes más finos y están hechos de titanio, lo que, según la empresa, los hace "más resistentes" y "más livianos" que sus antecesores.

El modelo Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y el Pro Max una de 6,7 pulgadas, y ambos funcionan con el chip A17 Pro, que según Apple tiene el rendimiento más rápido en cualquier teléfono inteligente e incluso puede desafiar a algunos PC de alta gama.

"Es el chip más rápido jamás visto en un teléfono inteligente", destacó en el evento el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook.

(Imagen: AFP)

Cook también resaltó que estos modelos cuentan con el "sistema de cámara más profesional hasta el momento, que incluye una cámara con teleobjetivo de 5x".

Otra novedad de ambos teléfonos es el nuevo "botón de acción" que reemplazará al pequeño interruptor de silencio que se encuentra sobre las teclas de volumen. Ya estrenado en el Apple Watch Ultra, esta nueva opción permitiría a los usuarios asignar acciones concretas y atajos a funciones del dispositivo.

Respecto a los precios, el iPhone 15 inicia en los US$ 799 y el 15 Plus en US$ 899. En tanto, el iPhone 15 Pro arranca en los US$ 999 (con una memoria de 128 GB) y el Pro Max, en US$ 1199, pero con capacidad de 256 GB.

Carga a través del cable USB-C

Finalmente, Apple le dice adiós a su puerto Lightning después de que la Unión Europea (UE) anunciara que el cargador único USB-C será obligatorio para teléfonos, tabletas, cámaras y otros dispositivos portátiles en el continente a partir de finales de 2024.

Imagen: Apple.

"Llevaremos el USB-C al iPhone 15, que permite cargar, transferir datos, reproducir audio y video. (...) Ahora el mismo cable puede cargar Mac, iPad, iPhone e incluso AirPods pro de segunda generación", anunció la compañía de la manzana en su evento anual.

Aunque es la primera vez que la empresa utiliza este puerto en sus teléfonos y AirPods, el cargador USB-C ya estaba presente desde hace un tiempo en sus Macbooks y iPads, así como en los cargadores (que tienen un cable que va de puerto Lightning a USB-C).