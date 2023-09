El senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, señaló este martes que si bien su partido Juntos Somos Río Negro "no tiene pertenencia a ninguno de los espacios nacionales", se siente "cercano" al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.



"Somos un partido provincial, federal. Nuestro partido no tiene pertenencia a ninguno de los partidos nacionales y federales, pero me considero amigo y tengo una relación muy cercana, muy profunda con Sergio Massa", indicó Weretilneck en diálogo con IP Noticias.



Respecto a la medida tomada por Massa de eliminar el impuesto a las Ganancias para un gran porcentaje de trabajadores, afirmó que "me parece bien" y lo consideró "una medida de fondo".



"Hay que ver cuáles son las consecuencias para las provincias argentinas. Hay que aprovechar para discutir la coparticipación de impuestos que hoy no son coparticipables, como el impuesto al Cheque, Bienes Personales, Impuesto País", matizó respecto de la medida.



Por otra parte, se refirió a los temas que se tratarán en el Senado y destacó que "tenemos que mañana intentar sacar dictamen de UVA y alquileres", en referencia a estos dos proyectos que ya han pasado por la Cámara de Diputados.



"No estoy de acuerdo con la media sanción de diputados de alquileres, tiene que ser el índice más beneficioso para el inquilino", puntualizó.