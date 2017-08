Faltazo oficial

En el mismo momento en que se conocía la noticia sobre el cambio de carátula del caso Maldonado, el ministro de Justicia Germán Garavano levantó una reunión con organizaciones de derechos humanos. En la sede del ministerio de Justicia y Derechos Humanos habían sido convocados por el titular de esa cartera varios representantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ). Sin embargo, el encuentro no tuvo lugar. El encuentro había sido solicitado por los organismos a fin de plantearle a Garavano la gravedad, como violación a los derechos humanos, que implica la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería. Pero el ministro no fue. Nathalia González Seligra, diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda e integrante de la comitiva, detalló que “Garavano nos dio la espalda, no se presentó a la reunión y ni siquiera dio explicaciones. Consideramos esta ausencia como toda una declaración de su parte, justamente el día en que la carátula de la causa por la desaparición de Santiago cambia a desaparición forzada, tirando abajo todas las mentiras de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Gendarmería y confirmando todas las denuncias realizada por la familia y los organismos de derechos humanos”. En tanto, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) presentó una denuncia penal contra Garavano y la ministra Patricia Bullrich por encubrimiento.