Trabajadores y funcionarios de Obras Públicas realizaron esta mañana una jornada con asambleas y actividades “en defensa” de los proyectos de infraestructura. La medida buscó visibilizar la importancia de las obras impulsadas por el Estado para contraponerlas con el discurso de la oposición, que anuncia recortes en ese sector y hasta la eliminación del ministerio a cargo.

“Hay que explicarle a los argentinos qué significa que se frene el plan de insfraestructura"

"No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo”, afirmó el titular de esa cartera, Gabriel Katopodis, quien se puso al frente de algunas de las actividades que se concretaron en distintas ciudades.

El funcionario llamó a "defender" el rol del Estado debido a que “hay una oposición que dice que va a frenar el plan de obras públicas en Argentina”.

“Hay que explicarle a los argentinos qué significa que en Argentina se frene el plan de insfraestructura que estamos llevando adelante. Significa que no se construyan más escuelas, no más hospitales, universidades, obras de agua y saneamiento", ejemplificó.



La oposición quiere "que no se construyan más escuelas, hospitales, universidades ni se realicen trabajos de saneamiento", advirtió e indicó que, frente a esta coyuntura, “los trabajadores tienen que tomar partido”.

Asambleas en las obras

El ministro explicó que la jornada que hoy tuvo lugar entre las 10 y las 10:30 incluyó “asambleas en la mayoría de las obras en toda la Argentina” para “concientizar a los trabajadores”.

“Ellos sufrieron durante el gobierno del (expresidente Mauricio) Macri el freno de la obra pública y lo que significa que haya una oposición que esté proponiendo cerrar el ministerio de Obras Públicas" dijo durante una entrevista por C5N.



Asimismo, sostuvo que "las obras en la Argentina no las va construir ni el FMI ni los fondos buitres” y dejó claro que “es el Estado quien las tiene que hacer. Siempre fue así".



Además, consideró que, de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, el país se encuentra "en un punto muy serio de lo que se decide en la Argentina" y sostuvo que, desde el oficialismo defender "un plan de obra pública que en estos cuatro años se desarrolló de manera ininterrumpida".