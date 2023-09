Como a miles de argentinos, me gustaría viajar en el tiempo. Algunos para ver si Van Gaal, el técnico de Holanda, sigue protestando contra Argentina y Messi. Otros para ver si Tinelli en 2040 sigue con el “Bailando”. Alguno para enterarse de cuántas veces Patricia Bullrich va a seguir cambiando de partido político. En lo particular, quiero viajar al futuro para ver como sería una Argentina con Milei presidente.



Un científico del Conicet me presenta al notable físico Stephen Hawking y le pregunto si es posible que pueda viajar en el tiempo a la Argentina de 2024/2027. Después de contarme que él visitaría a Marilyn Monroe o a Galileo, me recomienda leer el capítulo seis, “Es posible viajar en el tiempo”, de su libro de 2018 “Breves Respuestas a las Grandes Preguntas”.

Como tengo apuro, Hawking me manda a hablar con el físico y escritor Paul Davies, especialista en cosmología y astrobiología. Y me recomienda que en el camino vaya leyendo su “Cómo Construir una Máquina del Tiempo” (2002).

Davies me recibe muy amablemente. Y lo que me sale, ahora que leí el capítulo tres de su libro, es preguntar si se puede hacer. Resulta que sí, que se puede, pero el problema es que es carísima. Le pregunto si sabe de alguien que la haya fabricado y me puede conseguir un viajecito promocional. Davies se sonríe y me pide un rato, a ver qué puede hacer.

Davies se retira por un largo pasillo de su casa, vaya a saber a buscar qué Me quedo dormido. El cansancio del viaje y la comodidad del sillón conspiran.

Davies me despierta. "Pablo, lo esperan para viajar en el tiempo, pero con una condición: que averigüe si Italia clasifica para el Mundial de Fifa 2026 y si Alemania pasa de ronda". Le prometo averiguarlo y me avisa que me van a vendar los ojos en el viaje, porque no puedo ver la máquina ni de dónde sale.

El viaje en el tiempo me hace acordar a la sensación de velocidad y de vacío en el estómago de una montaña rusa.

Capricho del tiempo o del destino, caigo en medio de una manifestación de cientos de jóvenes con una gran bandera del Movimiento de Jóvenes Ex Libertarios. Pregunto qué pasa y me miran raro: "¿Usted donde vive? Milei nos traicionó, nos prometió acceso a dólares sin trabas, pero con la cotización que tienen, necesito días de 48 hs para hacer un verde".

Otro grita “¿cómo podés hacer negocios y guita si es imposible renovar el celu?".

¿Pero la importación no es libre? "Sí, claro, pero también es libre mi sueldo", dice. "Bueno vos tenes sueldo, yo necesito multiplicar mi pedaleo para vivir…"

La manifestación de los ex libertarios se cruza con otra de productores ganaderos que reclaman el cese con hostilidades con China ¿Le declaramos la guerra? Un ganadero me mira y me dice: "amigo, ¿usted vive en un agujero o es un marciano?" No me animo a explicarle y le invento que no le doy bola a la política. "Bueno, lo que pasa es que el genio de Milei, al privatizar el SENASA, nos está llevando a la ruina. China no quiere comprar nuestros productos…"

Camino un par de cuadras y otra manifestación. Esta vez veo pymes y CGT. El reclamo es parar importaciones y rechazo a que la competitividad de la industria se gane con rebajas salariales.

¿Pero no podrán bajarse los costos de producción con el gas de Vaca Muerta YPF? "Usted vive en un frasco", me contesta enojado un empresario. "YPF hace meses fue privatizada."

Cerquita del Congreso veo salir una columna de la UCR de su Comité Nacional. Reclaman la inconstitucionalidad de la dolarización por violar el artículo 75 inciso 6 de la Constitución Nacional.

Decido ir para la provincia de Buenos Aires. Veo vecinos ambientalistas reclamando contra la privatización del Rio de la Plata. Lo exigen en un abrazo simbólico sobre el Camino de Sirga del Riachuelo. Pregunto qué pasa. "¿Cómo que pasa? El presidente Milei dice que no hay problema con contaminar el río, que eso sólo expresa que hay abundancia de agua. Cuando el rio sea un negocio, la contaminación va a estar tarifada… ¿No vio cómo ya privatizó el Mar Argentino? ¿O usted es un mileista?" A la mirada desconfiada de la vecina de Piñeiro le contesto con un nada que ver, hace tiempo que estoy de viaje…

Voy hacia La Plata y hay poco tránsito. En el peaje me explican que "con lo que sale la nafta quién puede cargar el tanque. La nafta privatizada YPF se vende al precio internacional". Estoy llegando. Otra manifestación reclamando por el arancelamiento de la Salud Pública.

Me tomo un café y le pregunto al mozo sobre la seguridad. Sorprendido, me explica que "con el blanqueo de dólares sin control, los narcos se fortalecieron. Y la construcción de establecimientos penitenciarios por sistema de gestión pública-privada, mercantilizó las privaciones de la libertad". ¿Se puede comprar la libertad? El mozo no responde pero me guiña el ojo. ¿Y la tolerancia cero contra la delincuencia que prometió en su plataforma electoral? "Mire si usted frente al narcotráfico sólo agarra perejiles y le blanquea la guita a los narcos grandotes, no pretenda milagros".

De repente mi esposa me despierta. ¿Entonces fue una pesadilla? ¿No viajé al futuro y estoy en septiembre de 2023?

Van Gaal sigue criticando a Messi, Alemania se comió 4 con Japón en un amistoso , cuatro derrotas consecutivas en cinco partidos. Aunque parece queTinelli levanta el Bailando.

No existe el MJEL, pero habría que ir buscando a esos jóvenes, escucharlos, entender sus enojos y, por qué no, decirles que les pedimos disculpas. Hay que decirles que es comprensible que muchos se sientan defraudados. Y hay que hablarles mirándolos a los ojos y sin subestimarlos, porque la máquina del tiempo no existe y es mejor evitar las frustraciones desde ya.