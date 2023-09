La casa de Irupé está pintada de violeta. Y tiene un piano de verdad, y guitarras, y otro montón de instrumentos. La casa de Irupé y Martín tiene dos perros y algunos gatos. Y afiches. Y cuarzos, muchos cuarzos.



Irupé Tarragó Ros habla suave pero toca el piano con algo parecido a la furia. La tensión en sus dedos la delata, pero cuando no está tocando camina y se mueve como si transcurriera flotando entre sus bufandas. "Alguna vez me hablaron de lo dulce que soy y yo no entiendo. No me siento así, vivo enojada con el mundo, con que la educación esté pasada de moda, enojada con la estupidez humana, con lo que le hacen al planeta, con las divisiones innecesarias en la música, con las fronteras. Este nuevo tiempo me parece apocalíptico", y termina, claro, con una sonrisa.

Hija de Antonio, nieta de Arcenio y de Tarragó, todos (cada cual en su época) músicos y compositores y cantantes famosos aunque "el famoso fue mi papi, mis abuelos eran masivos. Mi abuelo tocaba el acordeón, cantaba y hacia llorar de emoción a los trabajadores del obrador".

Irupé tocó diez años con su papá “al piano. Era soldado. Después cuando me largué sola vi a muchos artistas ir a mil por la autopista del éxito, pero yo elegí andar despacio por la colectora. La actividad social, las fiestas, las cámaras, no es y nunca fue lo mío. Claro que amo tocar en un teatro lleno, pero el antes y el después me estresa mucho.”

Es música desde niña, y su pelo es azul "desde siempre. Desde hace añares, cuando nadie usaba esos colores en el pelo. Siempre estuve a destiempo, hace también muchísimos años decía que el idioma, que amo, estaba incompleto, que tenía una falla y agregaba la E, hoy ya no la uso, es anti musical, me tropieza hablar con la E, pero ahora se usa. En fin..." Quizá la certeza de vivir a destiempo, no solo la interpela, sino que a pesar de ser así desde siempre, también todavía la asombra.

En su anterior álbum (ya lleva siete) grabó como canción el “padre nuestro” en arameo que “es una maravilla, y nada tiene que ver con el padre nuestro tal y como lo conocemos nosotros. Es hermoso, es naturalmente musical y además es una referencia directa al amor y a la belleza y a la música, con un final maravilloso” mira el techo, levanta un dedo, busca en su memoria y recita el final: “No nos dejes caer en el olvido / de que tú eres el poder y la gloria del mundo / la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece”. Y reafirma que su verdadera vocación es sacerdotal y que eso la llevó a amar la teología y a tener desde la biblia hasta la Torá, pasando por los escritos hindúes y los evangelios apócrifos, más algunos textos de Borges. Ninguna duda se le asoma cuando afirma que “el alma tiene una memoria atávica y como nada de lo nuevo me gusta, me voy a las lenguas antiguas y allí encuentro cosas que me interesan, que me complementan. Por ejemplo, no miro noticieros porque lloro, no soporto la degradación de la humanidad, me rompe, me hace mal, tengo problemas ahí" y declara tener amigos post mortem, como Jesús o Darwin, a quienes lee y le acercan lo que más aprecia de la humanidad: el amor y el conocimiento.

Irupé Tarragó Ros casi nunca habla en singular, el “nosotros” es una constante. Su parejo desde hace varios años, Martín Espíndola, también compositor, musico y escritor, está presente, no solo en su vida, sino en su composición porque “componemos juntos, aunque también cada cual hace lo suyo. El segundo complemento es que a veces el compone y yo lo produzco y otras veces es al revés. Por ejemplo, cuando fue la pandemia tuvimos la urgencia de grabar todas las canciones que teníamos y de escribir muchas cosas. Nos impulsó la urgencia de que pasara algo y nada quedara registrado. Fue un año de muchísima producción". De esa urgencia quedaron muchos temas grabados y dos libros, y "¿ves? Allí hay una diferencia sobre eso que hablábamos de mi supuesta suavidad: él se levanta, se levantaba a la mañana feliz a componer. Si yo compusiera a la mañana mis canciones no serían como 'Jazmín' (una hermosa y delicada canción) sino que serían tipo '¡toooodosss nos vamoooosss a moriiiiir mañana!'" y las carcajadas se llevan el resto de las estrofas irrepetibles, reafirmando que no es espiritualmente tibia.

La historia de Irupé viaja con ella constantemente. Sus antepasados son un presente simpático recordando que “mi abuelo, que era anarquista, fundó la primera biblioteca socialista en Curuzú Cuatiá y se paseaba con una canilla en el cinturón, debajo del pullover, simulando un revolver, y con todo, era conocido como el rey del del chamamé, y a mi papá no lo mandaron al colegio, lo educaban en la casa para que no se contamine de otras ideas.”

La otrora jovencita que tuvo que volver de Italia para recibir el premio “Clarín” en el teatro Colón por sus composiciones, hoy es una mujer que prácticamente solo sale de su casa para tocar porque “en esta comarca está todo lo que quiero y necesito: mi compañero, mi hijo, mis plantas y los cuarzos y los perros y los gatos”. Y el piano, que hasta donde se sabe es sueco y fue construido en el año 1918.

Desde ahí salieron las ultimas canciones de su nuevo trabajo llamado “Leghado” y que sacará a Irupé Tarragó Ros de su comarca para ir presentándolo en las radios comunitarias, tranquila con el camino que eligió hacer, en la convicción absoluta de estar donde tiene que estar, donde nada parece ser producto de la casualidad ya que "la H en medio de esa palabra tiene un sentido, 'hado' en griego significa 'destino' que es por donde voy, militando mi forma de vida.”

La cantidad de premios y reconocimientos que tuvo a lo largo de su carrera no están presentes a la hora de componer o presentar sus trabajos. Si, lo están, su pelo azul, su buena risa, su voz suave y amable, sus duendes y sus hadas.

Y la furia de los dedos sobre el piano.