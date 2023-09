Acompañado por una multitud de guardapolvos blancos, el gobernador Axel Kicillof visitó el viernes el municipio de General Pueyrredón y presentó el proyecto del Polo Sanitario para la Costa Atlántica. "Sabemos que hay problemas y deudas, pero cuando uno observa de qué se tratan, entiende que esas dificultades no se van a resolver con menos Estado y menos salud pública", dijo el mandatario provincial en sus ya tradiciones reividicación al rol del Estado para "mejorar la vida de los bonaerneses". "No necesitamos dinamita ni motosierra, necesitamos equipamiento, construcción, ladrillos e inversión pública, no ajuste", aseguró en la actividad central de una jornada en la que, una vez más, mixturó gestión con campaña.

El Polo Sanitario para la Costa Atlántica contempla la creación de tres hospitales en Mar del Plata, Villa Gesell y Necochea, sumado a la ampliación de diversos efectores de la salud de la región. Encuadrado en la construcción de la Red Bonaerense de Atención, que pertenece al Plan Quinquenal de Salud, el Estado provincial ejecutará las obras como respuesta a la elevada demanda y la necesidad de descentralizar el abordaje del millón y medio de personas que viven en la zona costera.

Tal como lo viene contando BuenosAires/12, el Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, no da un paso sin tantear el camino previamente. Por esa razón, cada vez que la cartera sanitaria avanza en la proyección de alguna obra, programa o cualquier política para su campo de acción específico, realiza un mapeo general de la situación para reconocer el problema, primero, e intentar resolverlo, después. El proyecto del Polo Sanitario del Partido de la Costa siguió esa lógica de trabajo, razón por la cual meses atrás, se realizó un diagnóstico para ver cómo se desenvolvía la gestión en la Región Sanitaria VIII y las respuestas fueron contundentes: había dificultades en la cobertura y en la organización de la demanda.

La Región Sanitaria VIII abarca a un millón seiscientos mil bonaerenses, que están divididos en los 16 municipios que la componen. El diagnóstico arrojó como resultado que la población carente de una obra social va desde el 18 al 43 por ciento. De los 170 centros de salud existentes, el 48 por ciento se encuentran en Necochea, General Pueyrredón y Tandil. Según explicó el ministro Kreplak, esto genera "incapacidad para cubrir adecuadamente la demanda de atención y la emergencia en tiempo y forma para tan amplio territorio".

Para profundizar en el diagnostico, Kicillof dijo que "existen los municipios que tienen hospitales provinciales y creen que por ese motivo pueden desentenderse de las inversiones, la atención y la respuesta de sus habitantes", por lo que destacó la necesidad de contar con "municipios que le preocupe la salud y hagan las inversiones necesarias".

La reflexión del gobernador es visible en una estadística que arrojó la saturación y la sobrecarga del hospital interzonal general de agudos Oscar Alende de Mar del Plata, donde el 90 por ciento de las consultas de guardia podrían ser resueltas en guardias de menor complejidad. "Esto ocurre porque en el nivel de atención municipal no se encuentran respuestas, no hay turnos, insumos ni suficientes centros de salud", dijo Fernanda Raverta, titular de ANSES y candidata a intendente de General Pueyrredón de Unión por la Patria. Y remarcó: "De 32 centros de salud solo 5 tienen guardia 24 horas. Si el sistema municipal no resuelve lo simple, se genera un desborde en el provincial. Este nuevo proyecto tiene que ver con dos ideas: cuando los problemas son grandes y estructurales, las soluciones tienen que ser grandes y estructurales".

Según explicó el ministro Kreplak, el proyecto del Polo Sanitario para la Costa Atlántica cuenta con tres partes. La primera está ligada a mejorar la infraestructura, con la adquisición de equipamiento, el arreglo de las instituciones y la construcción de nuevos hospitales. En segundo lugar, este programa apostará al fortalecimiento de los recursos humanos, poniendo a los trabajadores en primer lugar y permitiendo que desarrollen sus tareas lo más cómodos posibles. Y tercero, se buscará estandarizar y regular los procesos de trabajo, basándose en la atención primaria de la salud, la prevención y lo cuidados en territorios, sumado a caminos claros de derivación, articulación y redes entre cada hospital.

En el municipio de General Pueyrredón, dentro de la ciudad de Mar del Plata, la Provincia construirá un nuevo hospital de alta complejidad que abarcará 40 mil metros cuadrados divididos en tres plantas y un entrepiso para el servicio de áreas técnicas. El edificio estará ubicado en el mismo predio que el Hospital Alende y contará con atención inicial para aquellos que ingresen al Servicio de Atención del Paciente Crítico, hará derivaciones desde otros Centros Asistenciales de Salud y contará con centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos y cuidados mínimos de adultos.

Según se desprende el proyecto, tendrá unidad coronaria, laboratorio, centro de imágenes, servicio de oncología, hospital de día, centro de diálisis, unidad de transplante de médula ósea, consultorios externos y áreas complementarias como servicios, abastecimientos y apoyos.

En cuanto al histórico Hospital Alende, donde la Provincia ya invirtió 1.800 millones de pesos, se anunciaron reformas que alcanzarán las instalaciones destinadas que el se desempeñen allí funciones complementarias al nuevo hospital, "con el objeto de capitalizar y valorizar la preexistencia y su historia, así como potenciar y completar el programa de necesidades del conjunto”, según destacaron.

En el partido gobernado por el cambiemita Guillermo Montenegro, la cartera sanitaria bonaerense está construyendo nueve Centros de Atención Primaria de la Salud -CAPS-, de 420 metros cuadrados cada uno. Previo al lanzamiento del Programa del Polo Sanitario, Kicillof y Kreplak entregaron cinco ambulancias de alta complejidad, valuadas cada una de ellas en 55 millones de pesos. Con esta entrega, ya son 240 las nuevas ambulancias que entregó la gestión oficial. En Mar del Plata, además, ya son 15 las ambulancias de alta complejidad que entregó el Estado bonaerense, el doble que las unidades municipales.

En Necochea, se construirán dos viviendas para la reintegración de los pacientes con padecimientos mentales, lo que significará el cierre definitivo de la sala de internación de pacientes crónicos por causas de salud mental, encuadrado en el proceso de desmanicomialización que lleva adelante la Provincia. En cuanto al hospital Taraborelli, la institución virará su perfil hacia un hospital general de agudos, ya que hará hincapié en la atención por consultorios externos y con salas de internación por cuidados progresivos, con el fin de incrementar la oferta asistencial para la red de hospitales bonaerenses.

En el distrito de Villa Gesell, además de la construcción el centro de atención primaria de la salud “La Carmencita”, la terminación del nuevo hospital provincial general de agudos Carlos Gesell está a la vuelta de la esquina. Con su especialidad centrada en trauma, el edificio de 7.000 metros cuadrados contará con consultorios externos e internación de cuidados progresivos.

Además, tendrá servicio de emergencias, guardia pediátrica, guardia de adultos, servicios de diagnóstico y laboratorio. Contará con tratamiento hospital de día, centro quirúrgico y obstétrico de tres quirófanos, y dos salas de parto y habrá 61 camas en el servicio de internación para cuidados progresivos.

Kicillof dijo que "la dificultad de Mar del Plata no es atender gente de otras regiones, sino que carece de un programa estratégico de inversión y ampliación regional del sistema de salud que brinde respuestas de primer nivel". Y agregó: "Esta una región que en los últimos sesenta años ha cambiado completamente. Habría que ser muy malintencionado para pensar que la infraestructura sanitaria que se pensó hace sesenta años daría respuesta a las problemáticas del presente, sobre todo si careció de inversiones. No quiero agitar fantasmas, pero se cae de maduro que si cualquiera de las otras dos expresiones políticas triunfan, estas inversiones no se van a realizar. No es una amenaza porque tenga la bola de cristal, es porque hace cuatro años recibimos un sistema de salud que sufrió abandono y agresión en infraestructura, equipamiento y personal".

Campaña

En la previa a los anuncios, la actividad de Kicillof se concentró en la agenda de campaña. En ese plan, encabezó un encuentro del que participó la candidata del oficialismo en el distrito, Fernanda Raverta, al que también se sumaron dirigentes y representantes de gremios y asociaciones vecinales de la ciudad de Mar del Plata.

Dirigiéndose a la militancia del partido General Pueyrredón, el gobernador candidato a la reelección habló de "la obligación de escuchar a nuestro pueblo y de explicar que las dos alternativas de la derecha tienen el mismo programa: el que ya inició Macri pero más rápido y más profundo para concretar la reforma laboral, previsional y tributaria”. “Tenemos la ventaja - dijo - de que esta vez sí están diciendo lo que quieren hacer, incluso en una competencia por ver quién puede vulnerar más derechos”.

“Debemos confrontar con sus ideas para que quede bien claro que van contra los trabajadores, contra las pymes, contra las mujeres, contra la salud y la ciencia”, subrayó el Gobernador y añadió: “De esa forma no se resuelve ningún de los problemas que tenemos: no es echando maestros, enfermeros y policías, sino con más y mejor Estado”.

“Nuestra enorme responsabilidad política es hacer que Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina, que Axel Kicillof siga transformando la realidad de la provincia y que por primera vez en Mar del Plata nos den la oportunidad de gobernar y demostrar que cuando el peronismo asume el compromiso resuelve los problemas del pueblo”, dijo Raverta, que ante la atenta escucha de dirigentes provinciales y marplantenses, destacó el encuentro que, aseguró, "refleja el compromiso que nuestra dirigencia política tiene con el partido de General Pueyrredon y también el alto grado de conciencia que tenemos las y los marplatenses de cara al desafío que representa la próxima elección”.

Al respecto, el mandatario bonaerense hizo hincapié en que “Mar del Plata siempre ha sido una de las mayores víctimas de las políticas neoliberales, ya que deterioran el entramado productivo y dificultan el turismo de las clases populares”. “El municipio ya perdió muchas oportunidades en materia de diversificación productiva e inclusión social: necesitamos que todas las políticas públicas lleguen a los barrios y eso solo lo puede garantizar Fernanda Raverta”, sostuvo.

Por último, Kicillof expresó que “con la legitimidad que nos da todo lo que hicimos a pesar de las dificultades que debimos atravesar, tenemos la obligación de mirar a los ojos a nuestros vecinos y vecinas para decirles que estamos comprometidos a hacer todo lo que falta”. “Eso solo puede concretar Unión por la Patria porque lo que necesitamos es un gobierno que actúe exclusivamente por los intereses de nuestro pueblo”, concluyó.

El municipio de General Pueyrredón es el tercer partido con más electores de toda la Provincia de Buenos Aires. Las 1643 mesas fueron partícipes de una elección que, a nivel local, no contó con internas en principales listas, pero sí con sorpresas. El candidato de La Libertad Avanza Roberto Demaio, se posicionó firme en el tercer lugar con un buen caudal de votos. La titular de ANSES Fernanda Raverta, en tanto, se ubicó en el segundo lugar y competirá nuevamente con Guillermo Montenegro, que mantuvo el favoritismo local e irá en busca de su segundo mandato.

Según los números del escrutinio definitivo informados por la Justicia Electoral bonaerense, Montenegro cosechó 139.798 votos, el 40,08 por ciento, Raverta 109.763, el 31,47 por ciento; y el candidato de la Libertad Avanza se ubicó en tercer lugar con 75.244 sufragios, lo que represento el 21,57 por ciento del total. Rosa Mauregui, que ganó la interna en el Frente de Izquierda, obtuvo 6.901 votos, mientras que su rival en la contienda de la coalición fue votado por 2.900 personas.