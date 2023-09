Este jueves, el periodista y figura de la "derecha alternativa" (alt-right) estadounidense Tucker Carlson entrevistó al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. El diálogo abordó varios de los temas que componen la agenda de este sector emergente de la política a nivel global, como el cuestionamiento al cambio climático y al Papa Francisco y las críticas al feminismo, entre otros temas.

A continuación, las siete frases más destacadas de Milei en la entrevista con Carlson.

Sobre su popularidad

El líder de la Libertad Avanza señaló dos causas que, en su opinión, explicarían su ascenso en la política nacional. Una tiene que ver con "su background personal": "He sido jugador de fútbol, al mismo tiempo he sido cantante de rock and roll y además soy economista", planteó Milei, quien además consideró que esto es una "combinación atractiva en términos de producto televisivo".

Otro de los factores que habrían contribuido a su notoriedad son las ideas liberales que el economista dice profesar. En esa línea, planteó que "Argentina es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas" y que la "rebelión natural del sistema era ser liberal". Y por ende los jóvenes, protagonistas "naturales" de la rebeldía, "encontraron a alguien que les hablaba de liberalismo y que se revelaba contra el status quo".

Contra la justicia social

El candidato de La Libertad Avanza también discutió con la premisa de Eva Perón de que "donde hay una necesidad, nace un derecho". Según Milei, es una "frase atractiva, pero terrorífica en términos económicos", porque "las necesidades son infinitas y los dechos alguien los tiene que pagar": "El problema es que los recursos son infinitos", agregó.

En esa tensión aparece un conflicto, sostuvo Milei, que los liberales resuelven "fácilmente" a través de la libertad de precios y la propiedad privada. "Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta, prefieren la garra del Estado y se esconden detrás de la idea de justicia social, que es profundamente injusta porque implica un trato distinto a la ley, precedido por un robo", señaló el economista.

Feminismo

"¿Las mujeres son felices acá?", preguntó Carlson. "No", respondió Milei, y señaló que el liberalismo ya establece la igualdad entre los hombres y mujeres. "Lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no hacer un Ministerio de Mujeres", manifestó, antes de rematar: "¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres entonces?".

En ese contexto, el economista negó la existencia del "techo de cristal", el concepto que hace referencia a la diferencia salarial entre los géneros por el mismo trabajo: "Todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismos es crear una discriminación positiva, que es ofensiva para las mujeres porque implica tratarlas como seres inferiores", afirmó Milei.

Contra el aborto

Desde su postura "liberal libertaria", Milei asegura que pregona "el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo" y que, en ese contexto, defiende la vida, la libertad y la propiepad privada: "Filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después hay una justificación desde el punto de vista de la ciencia, que es que la vida comienza desde la fecundación", argumentó Milei.

Sobre este punto, dijo que "es cierto que las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo, pero el niño dentro de su cuerpo no es su cuerpo" y consideró que el aborto es "un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas".

El Papa Francisco

"El Papa juega políticamente. Ha demostrado una gran afinidad con dictadores como (Raúl) Castro o (Nicolás) Maduro. Tiene afinidad por los comunistas asesinos, no los condena. Es bastante condescendiente con ellos y con todos los de izquierda, aun cuando sean verdaderos criminales", declaró, y manifestó que el Sumo Pontífice "avala el robo" porque "la justicia social es un elemento central de su visión".



Cambio climático

En consonancia con lo que opinan otros personajes de la denominada derecha alternativa, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, Milei negó la existencia del cambio climático y aseguró que "es parte de la agenda socialista".

"El post-marxismo, dado el fracaso en lo económico que se hizo evidente con la caída del Muro, trasladó la lucha de clases a otros aspectos de la vida: la lucha entre negros y blancos, Black Lives Matters, el lobby LGTB y el feminismo radical", empezó a explicar el líder de La Libertad Avanza.

Y continuó: "Ahí también está la del hombre contra la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como ahora. Es un comportamiento cíclico independiente del hombre. Si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían".

Donald Trump

En la entrevista, Carlson le pidió a Milei un "mensaje" para el expresidente y magnate Donald Trump, quien por estos días enfrenta una causa por su presunto intento de manipular las elecciones en 2020. Las mismas elecciones que culminaron con el Asalto al Capitolio en Washington D.C., un evento fogoneado por la difusión de un supuesto fraude de los demócratas y que tuvo como impulsor al provocador periodista estadounidense, un hecho que además le costó su despido de la cadena Fox News.

"Que continúe con su lucha contra el socialismo", respondió Milei, y aseguró que Trump "es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo y contra los estatistas".