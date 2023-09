El consenso general entre economistas, representantes sindicales y empresarios bonaerenseses señala que la devolución de IVA y la modificación del mínimo no imponible, anunciados por el ministro de Economía Sergio Massa, sumados al reciente bono otorgado por el gobierno provincial y las paritarias de algunos sectores, redondea una importante mejora en los ingresos, que empujará la demanda y también mejorará la recaudación fiscal. Así lo anticipan en diálogo con BuenosAires/12, poniendo el ojo en la provincia más extensa, poblada y productiva del país.

La sumatoria de medidas, que incluye el cambio del piso a partir del cual se paga ganancias y la devolución directa del IVA tendrán un impacto significativo, y será muy importante para los trabajadores registrados, que en la provincia conforman un universo de 2 millones personas a junio de este año. "Se trata, para todos ellos, de una transferencia sustancial de ingresos”, afirma el economista titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y dos veces concejal de su distrito, San Martín, Hernán Letcher.

“Sobre esa base, aproximadamente un 10 por ciento pagaba ganancias y dejará de pagarlo, había otro 6 por ciento que entraba y salía según se actualizaban las escalas y también se verá beneficiado”, agrega el economista. Letcher considera que esos recursos se volcarán masivamente al consumo y que al menos un tercio se recuperará por la vía de una mayor recaudación impositiva. Es decir, un espiral virtuoso.

El CEPA, institución creada por un grupo de graduados de FLACSO, lleva más de una década de intervención “en​ los debates económicos complejos, elaborando informes con un alto nivel de rigurosidad técnica y un lenguaje accesible al público en general, permitiendo así una democratización de la comprensión de las disputas político-sociales que emergen con relación a pujas económicas”.



Según se desprende de sus análisis, las medidas del gobierno nacional van en sintonía con decisiones anteriores del gobierno provincial: incentivos a la producción como los créditos accesibles para pymes o el reciente bono que el gobernador Kicillof decidió entregar a jubilados con haberes inferiores a 120 mil pesos. “La otra medida a destacar es la extensión del refuerzo alimentario de PAMI de 15 mil pesos mensuales, que triplica la cantidad de beneficiarios, de un millón a tres millones”, sostiene Letcher.

Trabajadores conformes

Pablo Maciel es secretario general de CICOP, la organización sindical de los profesionales y trabajadores del sector público de la salud provincial, que desde hace años tiene a ganancias en su agenda, en un lugar destacado. Para Maciel “ganancias era un reclamo histórico de nuestro sector, que afectaba especialmente a los trabajadores de mayor antigüedad y a los que cumplían funciones jerárquicas".

Como antecedente, Maciel cuenta que "el año pasado, gracias a un proyecto presentado por el diputado Daniel Gollan, logramos que las guardias dejen de pagar ganancias, porque a veces ocurría el absurdo que un profesional tomaba guardias, trabajaba más y cobraba menos, porque empezaba a tributar". "Como consecuencia, nadie se dificultaba mucho conseguir remplazos, ese fue un pequeño paso, pero importante para nosotros”, destaca.

El dirigente afirma que “Ganancias representa una mejora directa en el bolsillo de entre 20 y 27 puntos. Es un número importante, que se suma a la paritaria de 25 puntos que cerramos hace un par de semanas”. También resalta que "el nuevo proyecto exime totalmente del tributo a los médicos que trabajan en relación de dependencia, igual que a policías y maestras".

Otro gremio que percibirá una modificación sustancial es el de los trabajadores petroleros, nucleados en el SUPeH, cuyo secretario general de la regional Berisso, Ensenada y La Plata, es Nahuel Chancel.

Según Chancel, "no se trata exclusivamente de una buena noticia para nuestra economía familiar que, dicho sea de paso, la necesitaba. Igual, si este hubiera sido el único beneficio -comer y vestir mejor, pintar o arreglar la casa, darle algún gusto a los hijos-, la medida ya estaría sobradamente justificada".

"Pero no es sólo eso lo que festejamos, porque la medida va en el sentido que nosotros proponemos, militamos y deseamos para Argentina", dice consultado por este medio. "Además de pelear por salarios y condiciones de trabajo dignas, las organizaciones sindicales de nuestro país históricamente tuvimos una mirada estratégica, un proyecto, una voz en el debate público; la medida del ministro es necesaria y oportuna, pero no hubiera sido posible sin la acumulación de más de dos décadas de lucha bajo la consigna “el salario no es ganancia”, agrega.

La voz de los empresarios

La Federación Empresaria de Buenos Aires (FEBA), es la entidad gremial empresaria más importante de la provincia, ya que reúne a unas 250 cámaras de distintas ramas de la actividad productiva y tiene 70 años de trayectoria.

Su actual titular, el lomense Alberto Kahale, sostiene que "cuando hay plata se consume, por eso es importante inyectar recursos abajo, en la base de la pirámide, a los sectores que más les cuesta: el empleado, el monotributista, el jubilado". "Era necesario aumentar ingresos para compensar inflación, ademas de que siempre sostuvimos que el salario no es ganancia", destaca.

Kahale observa otro beneficio, vinculado a un reclamo histórico de su sector: el castigo a la venta ilegal. "Este es un incentivo para blanquear muchas operaciones que todavía se realizan en la economía informal, la gente se va a volcar al comercio legal para percibir el beneficio, porque el comerciante minorista no vende en negro".

Por último, hace una reflexión política: "Ojalá se logre un acuerdo parlamentario amplio, que ncluya a toda la oposición. Oficialistas y opositores fueron votados por gente que quiere vivir mejor y estas medidas van en ese sentido. Todos tienen una oportunidad de resolver este problema, de quedar en la historia".