"Los lápices siguen escribiendo", recordaron miles de jóvenes este viernes, en la víspera de los 47 años de la Noche de los Lápices, en la que grupos de tareas de la última dictadura cívico militar iniciaron una serie de secuestros y torturas a estudiantes por reclamar el boleto estudiantil. Hubo movilizaciones en todo el país, con epicentro en La Plata, donde la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y la Federación Estudiantil Secundaria de la Provincia de Buenos Aires (FES) encabezaron la marcha desde Plaza Italia hasta el Ministerio de Infraestructura bonaerense y convocaron a "defender la democracia". En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires centros de estudiantes y juventudes de organizaciones políticas marcharon hacia plaza de mayo, donde realizaron un acto con la participación del Tercer Malón de la Paz.



En la capital bonaerense, más de 50 centros de estudiantes de 30 municipios participaron de la marcha en conmemoración de una de las fechas más oscuras en la historia de la militancia estudiantil, en la que un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército capturó a diez estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años, seis de los cuales continúan desaparecidos. Los manifestantes reivindicaron su lucha durante la última dictadura cívico militar y se expresaron en contra del negacionismo hacia los crímenes de lesa humanidad, que hoy recupera vigencia en los discursos de candidatos presidenciales de la derecha. Asimismo, la consigna "La Patria se recupera con el FMI afuera", con la que la UES y la FES convocaron a la militancia puso el acento en la necesidad de recuperar la soberanía frente a la deuda contraída por la gestión de Cambiemos.

Durante la movilización estuvieron presentes Emilce Moler y Pablo Díaz, dos de los sobrevivientes, junto a familiares de los estudiantes desaparecidos, y Rosa Schonfeld, madre del estudiante de periodismo Miguel Bru, desaparecido hace 30 años por efectivos de la Policía bonaerense. “Las nuevas generaciones han aprendido de nuestra historia”, señaló Moler, mientras que Díaz llamó a “redoblar esfuerzos para ir a buscar a los compañeros y charlar”, de cara a las elecciones de octubre.



"Los jóvenes asumimos la responsabilidad de defender la democracia"

En el centro porteño, una gran columna encabezada por la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace Caba) marchó por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. Allí realizaron un acto en el que manifestaron que "ahora nos toca a nosotros seguir el legado de los que nos enseñaron que nunca se da un paso atrás cuando se trata de pelear contra la injusticia, contra el negacionismo, los discursos neoliberales y de odio. Por la memoria de los treinta mil compañeros desaparecidos seguiremos luchando".

En esa línea, Federico Lavagnino, presidente del Centro de Estudiantes del colegio Juan Pedro Esnaola, dijo a Página/12 que "la lucha por Memoria, Verdad y Justicia no ha concluido. La democracia se construye todos los días, desde las aulas, desde los sindicatos y dentro de todos los ámbitos que la constituyen. Estamos asumiendo la responsabilidad histórica de defenderla porque si los jóvenes no nos hacemos cargo nadie más lo va a hacer". Lavagnino rechaza la idea de una "derechización de la juventud", y afirma que "a los pibes nos queda lejos el 2001, el gobierno de Néstor. Aunque este gobierno fue mejor que el de Macri aun queda mucho por hacer y ante esa falta de expectativa la juventud se inclinó por opciones que para nuestra generación son nuevas. Pero tenemos que mostrarles que no son cosas nuevas, que este país ya las vivió, con los golpes de Estado y los gobiernos neoliberales".

Por su parte, las organizaciones de izquierda, que cerraban la columna hacia la 9 de julio, leyeron un documento propio consensuado por estudiantes representados por los partidos que integran el FIT-U: Izquierda Socialista (IS), PTS, MST y PO. Con la misma euforia que caracterizó al resto de los centros de estudiantes, en este sector de la marcha también hubo cantos, carteles e incluso la quema de una pancarta que decía "Al calor de la lucha los fachos arden", con imágenes de Villarruel y Milei. La dirigenta de la Juventud de IS, Pilar Barbas, dijo a este medio: "Esta marcha siempre fue muy importante en conmemoración de estudiantes que luchaban por lo mismo que nosotros, conseguir el boleto educativo que sigue pendiente a 40 años de democracia, pero que este año tiene un plus de importancia por el avance de espacios negacionistas que quieren tachar la memoria de les compañeres. Tenemos que plantarnos en las calles para seguir dando las peleas por la educación publica".



Para Barbas "los jóvenes están cansados de las políticas de los partidos patronales. Los gobiernos ajustan el presupuesto educativo, cada vez tenemos más recortes en becas, peores condiciones de cursada, la mayoría de los pibes no consigue laburo. Y allí se instalan estos discursos que son muy peligrosos, porque confunden, dicen que van a dar una solución real pero si ganan vamos a perder derechos. La salida es de fondo y dejando de destinar plata al pago al FMI".

Entre las banderas de las organizaciones estudiantiles emergían las whipalas del Tercer Malón de la Paz. Los comuneros, que permanecen frente a Tribunales en rechazo a la reforma constitucional de Gerardo Morales en Jujuy, fueron invitados a sumarse al acto. Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, encabezaba la delegación que se integró a la masas de estudiantes. "Es fundamental q el pueblo se ponga de pie pafa defender la soberanía y los derechos. La lucha es la misma", afirmó.

Informe: Diego Castro Romero