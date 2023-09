La izquierda trotskista prepara todos sus recursos para el último tramo de la campaña electoral con actividades multitudinarias. Luego de la movilización a Plaza de Mayo del jueves pasado en la llamada Jornada Nacional de Lucha que tuvo como consigna "a la derecha y al ajuste lo paramos en las calles", se preparam varios actos. El primero se desarrollará este sábado en el barrio porteño de Parque Patricios. Uno de los más importantes será el previsto para el 28 de septiembre de Ni Una Menos. "Las organizaciones de mujeres que son parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) convocan para reafirmar la defensa del aborto legal, y para denunciar el ajuste; es mucho más que plantar bandera feminista frente al machismo de Milei, el gobierno ajusta y deteriora la vida de las mujeres", indicaron a Página/12 voceros y voceras de campaña. Las heridas que dejaron las PASO harán que algunas tareas sean coordinadas entre los cuatro partidos que integran el frente: PTS, PO, IS y MST; y otras no. Este diario conversó con un grupo de militantes de base de todo el país y verificó que, al igual que en años anteriores, en el FIT-U varias de las tareas que los demás partidos realizan con empresas contratadas recaerán en la militancia. En tanto, los spots para la fórmula presidencial quedaron a cargo del PTS.

Desde el equipo de campaña de Myriam Bregman y Nicolás del Caño --coordinado por la productora Dolores Contreras y el realizador audiovisual Javier Gabino-- explicaron que lanzarán la campaña hacia las generales de octubre con el slogan "Ni cómplices ni sometidos. De pie frente al poder económico y el FMI", y buscando polarizar con los otros candidatos porque consideran que “4 de los 5 candidatos a presidente representan el ajuste del FMI.” A Bregman y Del Caño, en diferentes escenarios que no quisieron anticipar, se los verá diciendo que "ellos quieren imponer una devaluación más brutal, que traerá más inflación, un ajuste más duro".

Otro de los ejes que plantearán tendrá que ver con que "con nuestras familias, somos más de 30 millones que dejamos todo y nos llevamos la peor parte, traicionados y divididos por los dirigentes sindicales cómplices. Si nos unimos ocupados, desocupados, tenemos la fuerza para cambiar la historia, lograr que los salarios y jubilaciones no pierdan con la inflación y trabajo con derechos para todos, terminar con el extractivismo contaminante para pagar la deuda y defender los derechos de las mujeres". El factor Tik Tok forma parte de las acciones de campaña. La cuenta de Bregman en la red Tik Tok acumula 1 millón y medio de likes, su público es mayoritariamente de mujeres (68%) y sub 24 años donde creció especialmente durante la campaña de las PASO.

Los contenidos

Las diferencias entre el bloque PTS-IS y PO-MST de las PASO dejaron huella, y ahora los equipos ven que solo algunas actividades serán coordinadas. Tras las primarias los cargos legislativos se reparten por el sistema D'Hont y así se conformarán las listas. Desde ese punto de vista hay una parte de campaña conjunta.



"En esta etapa de campaña vamos a seguir enfrentando la avanzada de la derecha, del negacionismo de Milei, explicando por qué toda las medidas que plantea son negativas para el pueblo trabajador, obviamente de la mano de enfrentar el ajuste de hoy, explicando que el gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en el crecimiento de la derecha, el fracaso de Massa como ministro de Economía, con los dos millones de nuevos pobres en lo que va de su mandato, no se puede combatir a la derecha con un gobierno como el del Frente de Todos, para defender los derechos que vienen a ser atacados está la izquierda, y para pelear por lo que no existen", expresaron desde el PO. Ese partido ya realizó el relanzamiento de la campaña de Vanina Biasi como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad en la Legislatura.

"El 50 por ciento de los trabajadores no puede acceder a un alquiler, es muy grave lo que está pasando en el Congreso con la ley de alquileres, pisamos muy fuerte en las villas y ahí es extrema la situación, por eso proponemos un programa integral con créditos hipotecarios con subsidios estatales, regulación del precio de los alquileres y de los alquileres temporarios", agregó. El eje general de la campaña será "votá a la única fuerza que se planta contra el régimen de ajuste del FMI y cualquier opción por derecha: Massa, Bullrich, Milei y Schiaretti". El subtítulo será proponer no votar al mal menor, sea Massa o Milei, sino algo bueno, el Frente de Izquierda.

Otra de las claves que propondrán a los votantes es reforzar los bloques parlamentarios que ya existen, independientemente del voto a presidente. La campaña del FIT-U buscará también poner el énfasis en la invisibilización de la mayoría de los medios masivos que pretenden hacer al mostrar un escenario en el que compiten sólo tres fuerzas, colocando a la izquierda trotskista en un lugar marginal. "El famoso escenario de tercios en realidad es quién es el menos malos sin que ninguno presente un programa serio de salida a la crisis, no porque no quieran sino porque pertenecen a los sectores dominantes", indicaron desde el PTS.

Todo a pulmón

Una de las lecciones de las campañas anteriores es no dejar los tachos con engrudo en el baúl del auto, con los días el olor que largan se parece al de un animal muerto. "Se redobla la carga militante, si antes militabas cuatro horas después del trabajo ahora serán ocho, si tenés días de vacaciones los usás para salir a agitar en las calles, las plazas, sobre todo los fines de semana, pegar afiches, repartir volantes, hacer pegatinas y militar en las redes, acá no hay ejércitos de trolls sino de militantes, a tal hora nos ponemos en sintonía para tratar de hacer tendencia determinado hashtag", cuenta Mariel desde La Plata. Para un acto de cierre de campaña contratás el sonido, pero el día de la elección el PTS jamás pagó fiscales. "Armamos comités en los barrios donde la gente que simpatiza se suma para aportar a la campaña, no militan en el partido pero en ese mes acompañan a los candidatos y a la militancia en cada actividad, eso es clave, nosotros crecimos así en esta década", agrega. Algo así también pasa en Rosario.

Por ley los partidos políticos reciben cierta cantidad de dinero, que suele ir a la impresión de las boletas. En la izquierda, hacen campañas financieras adicionales para afrontar los demás gastos. En períodos no electorales en el PTS la militancia "cotiza" de manera mensual, es decir, realiza aportes al partido. "Hacemos leninismo puro, en la Rusia del 1900 para sostener un periódico obrero se hacían colectas entre los trabajadores", explica Mariel.



Mirco, docente universitario del PO, conoce la rutina de los octubres. "La sensación agridulce de quedarnos desde tarde la madrugada afichando amateurmente hasta las 8 de la mañana del día que empieza la veda, confiando en que si llegan a la veda llegan al domingo, pensando en que después te vas a laburar sin dormir". Y agrega: "Alegrarse cuando llegan las 8 y mantuvimos los afiches pero al mismo tiempo ver que un equipo profesionalísimo llega post veda y tapa en un minuto una esquina que hicimos en una hora. Es una fractura del tiempo rara, que concentra todos los esfuerzos la noche de jueves, con un viernes vacío, cuando para el resto la inflexión es el domingo".



"Recorrimos hospitales con Celeste (Fierro) y Vanesa Gagliardi, la gente nos decía que en general ningún político pasa por ahí, creo que a los lugares de trabajo en el área de salud no va nadie, y cuando hacemos volanteadas es en el ingreso a las 6 de la mañana, y cuando sale el turno noche", cuenta Emiliano, médico del MST. Desde Córdoba, Noelia de Izquierda Socialista, describe que "estamos muy orgullosos de hacer campaña a pulmón porque eso nos diferencia de los partidos patronales, que tienen fondos millonarios que reciben del empresariado; las pegatinas y aficheadas con nuestros vehículos salimos a hacernos visibles".

Por su parte, Maura, enfermera de Sociología del PTS, recuerda "esperar la hora de la noche en la facultad con las pinturas y la soda cáustica para hacer el engrudo para empapelar con los afiches de nuestros candidatos de izquierda, siempre con alguien de 'campana' por si venía la cana a sacarnos; a veces luego de ir a comernos una pizza pasábamos yendo a casa y veíamos que otra fuerza los habia tapado a casi todos". Desde Jujuy, Tati del mismo partido, dice que muchos jóvenes indígenas se sumaron a esta campaña desde sus pueblos, por ejemplo, en Abra Pampa y en la Puna dieron el debate con los votantes de Milei, por eso en Humahuaca la izquierda salió primera.