Varios partidos políticos de Portugal reaccionaron en las últimas horas a un inapropiado comentario del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre el escote de una joven durante una visita oficial a Canadá.

La escena, captada por las cámaras de televisión, ocurrió en la ciudad de Toronto durante la semana pasada, cuando Rebelo de Sousa daba un paseo por el barrio "Little Portugal" para verse con miembros de la comunidad portuguesa en el país norteamericano.

En un momento, el mandatario frenó para conversar con una madre y una hija, y les dijo irónicamente: "La hija es más guapa que la madre. Su hija se va a agarrar una gripe, ¿no ha visto cómo es su escote?".

El vídeo de ese instante se viralizó y las críticas contra el jefe de estado luso de 74 años no han parado.

Uno de los fundadores del partido ecologista Livre, Rui Tavares, dijo este domingo que estos comentarios no representan el deber que tiene un presidente de la República de "defender el derecho de las personas a su autonomía y de respetar las elecciones de sus conciudadanos". Además, consideró que Rebelo de Sousa "acaba colocando a una conciudadana en una posición que no ha escogido y que es muy probablemente incómoda".

Por su parte, la portavoz del partido animalista PAN, Inês de Sousa Real, opinó que el mandatario debería aclarar si su comentario fue hecho "sin malicia" y "reforzar la importancia de que no se normalicen estos comentarios". "Hemos tenido recientemente el caso Rubiales en España y la comunidad internacional se movilizó", recordó la portavoz.

"No estamos para equiparar la gravedad de las situaciones, pero la verdad es que no podemos olvidar que vivimos en un mundo donde existe una violencia doméstica y un asedio bastante acentuados, y donde muchas veces las palabras proferidas sin malicia puede ser vistas para legitimar comportamientos con otras intenciones", completó.

Rebelo de Sousa negó las acusaciones de "sexista"

Tras todo lo ocurrido, Marcelo Rebelo de Sousa negó que su comentario fuera sexista y explicó que lo hizo "porque hacía frío" y se mostró sorprendido por la controversia.

"No era ningún comentario sexista, ni se me ocurrió, ni para esa joven ni para las ancianitas. No fue sexista en absoluto", remarcó Rebelo de Sousa en declaraciones a la prensa en Toronto.

Rebelo de Sousa precisó este domingo que, al final de su paseo por el barrio portugués de Montreal, comenzó a llover y hacía frío por lo que alertó "a varias señoras de edad, una de ellas con el pelo blanco, y otras más jóvenes" de abrigarse.



"Se lo dije a varias, pero por lo visto solo fue grabada la joven, 'cuidado, porque se pueden resfriar, yo me resfrié", cerró.

