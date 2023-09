El Frente de Todos se prepara para aprobar, este jueves, varias modificaciones a la Ley de Alquileres en el Senado. Luego de haber logrado acordar un dictamen común con las fuerzas provinciales, el oficialismo se entusiasma con introducir algunos cambios a la reforma que viene con media sanción de Diputados (y que había sido duramente cuestionada por las asociaciones inquilinas por ser "pro mercado inmobiliario"). El panorama, sin embargo, aún es incierto. Y es que la bancada frentetodista planea subir la apuesta y tratar, a su vez, más de 70 pliegos judiciales, entre los que podría encontrarse el de Ana María Figueroa, la jueza involucrada en causas que afectan a Cristina Fernández de Kirchner que cumplió más de 75 años y la Corte Suprema obligó a dejar el cargo. "La Corte no tiene facultad para poner y sacar jueces", mascullan en el interbloque oficialista, desde donde analizan si sumar o no su nombre a la convocatoria a sabiendas de que, la última vez que se intentó hacerlo, la sesión se terminó cayendo por falta de quórum.

Son días de cálculos y poroteos de ausencias y presencias en el Senado de la Nación. La bancada que lidera José Mayans pretende convocar a una sesión el próximo jueves para tratar la Ley de Alquileres, así como el proyecto que busca regular los Alquileres Temporarios. Pero no sólo eso: el objetivo es incluir todos las iniciativas que habían formado parte del temario de la sesión que se cayó hace un mes, como los pliegos judiciales, la Ley de Atención a personas gestantes frente a la muerte perinatal y el Tratamiento de pubertad precoz. En aquella ocasión, el faltazo del jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider -ambos ex oficialistas que integran el bloque Unidad Federal-, así como la ausencia no planeada del rionegrino Alberto Weretilneck, llevó a que el oficialismo no llegara a les 37 senadores para el quórum y la sesión no pudiera llevarse a cabo.

En el oficialismo insisten, sin embargo, en que esta vez el número está. La prueba es el acuerdo que se logró tejer con los cuatro federales -Kueider, Snopek, Eugenia Catalfamo y "Camau" Espínola- para el dictamen de Ley de Alquileres, que fue firmado por todes la semana pasada (aunque en disidencia). Su proyecto propone modificar la reforma de la Ley de Alquileres que se aprobó en Diputados, dejando en tres años la duración de los contratos, y estableciendo un plazo mínimo de actualización cada seis meses y un índice de ajuste basado en el coeficiente "Casa Propia" (que toma el indicador más bajo entre el promedio de variación salarial y el promedio inflacionario). Hubo un compromiso, tanto de ellos como de la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega, de dar quórum y votar a favor del proyecto. Weretilneck tenía algunas diferencias con el dictamen, pero el oficialismo había acordado con él para que diera quórum, al menos.

Con estas adhesiones, el FdT lograría hacerse de 37 o 38 senadores para dar inicio a la sesión, sin preocuparse por la oposición de Juntos por el Cambio, que defiende la media sanción de Diputados (que lleva a dos años los contratos, establece actualizaciones cada cuatro meses y con la posibilidad de que sea acordada "entre las partes"). La incógnita es si el oficialismo buscará incluir en el temario, finalmente, el pliego de Ana María Figueroa. JxC se opone tajantemente a su designación, así como también Weretilneck, y en el oficialismo analizan los pros y contras de incluir su designación. "No se puede dejar sentado el precedente de que la Corte pueda sacar una jueza", advirtió un senador oficialista, aludiendo a la decisión del Máximo Tribunal de declarar unilateralmente el "cese de funciones" de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, a pesar de que su pliego para extender su mandato durante cinco años todavía estaba siendo tratado en el Senado.

La convocatoria, afirman en el interbloque oficialista, saldrá recién el miércoles y adelantan que también incluirá el proyecto de Alquileres Temporarios. Esta iniciativa, que busca regular el negocio de alquileres con fines turísticos a través de plataformas, divide las posiciones en JxC: el radicalismo lo apoya y firmó el dictamen, mientras que el PRO, con Patricia Bullrich a la cabeza, se opone. Persiste la duda sobre qué postura terminará adoptando el bloque radical, que previamente ya había amagado con negociar modificaciones a la Ley de Alquileres pero terminó teniendo que echarse atrás por las presiones del PRO frente al contexto electoral.