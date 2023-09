1. El factor Resistencia

Resistencia, la capital provincial, fue el talón de aquiles del gobernador desde el inicio del proceso. El intendente Gustavo Martínez rompió con Jorge Capitanich pese a que las negociaciones entre ambos fueron intensas y se extendieron incluso durante la campaña. Pero no hubo acuerdo y el intendente compitió con su propia lista, la Corriente De Expresión Renovada, que obtuvo alrededor del 5 por ciento de los votos, una merma clave para Capitanich. Dirigentes cercanos al gobernador ya advertían en la previa que Martínez “está jugando abiertamente para Zdero” con el objetivo de disputar a partir de 2024 la conducción del PJ, con “Coqui” en el llano. La disputa entre ambos se expresó durante la propia jornada electoral: el oficialismo denunció al intendente ante el Tribunal Electoral por el “robo sistemático de boletas del Frente Chaqueño en múltiples escuelas de la capital”.

2. La división del peronismo

Capitanich sufrió además otros dos desprendimientos. El del ex gobernador entre 2015 y 2019, Domingo Peppo, el único con el que pudo llegar a un acuerdo y quien terminó por declinar su candidatura en favor del oficialismo. Y también el del ex vicegobernador Juan Carlos Bacilef Ivanoff, quien drenó otro crucial dos por ciento con su Frente Integrador.

3. El cara a cara insuficiente

El gobernador intentó revertir el resultado de las PASO con un cambio de estrategia basado en el contacto cara a cara con los vecinos, pero tampoco alcanzó. “Fuimos literalmente casa por casa, con Coqui al frente”, comentaban en el comando de campaña del oficialismo. Esos contactos resultaban positivos, pero no se tradujeron en votos.

4. El corte de boleta

El corte de boleta, además, fue determinante. El sobre con tándem “Intendente-peronista/ Zdero gobernador” rebalsó cualquier cálculo del comando de campaña y produjo estupor a medida que ingresaban los telegramas, sobre todo del interior.

5. Las esquirlas políticas del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Con el resultado puesto, por las calles de Resistencia hubo varias caravanas de coches que festejaban con bocinazos el triungo de Zdero, y que agitaban por las ventanillas cintas rosas, que representan el reclamo de justicia por el femicidio de Cecilia. Si bien la investigación judicial avanzó con celeridad --tanto el dirigente social Emerenciano Sena como su esposa Marcela Acuña y su hijo, César Sena, además de otras cuatro personas acusadas de encubrimiento permanecen detenidas a la espera del juicio oral-- el tema no salió de la campaña. "Fuerza Chaco, hoy no me dejen sola" pidió la mamá de Cecilia, Gloria Romero, en la mañana misma de la elección.