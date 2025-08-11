Vuelven las noches coperas. Después del parate por el Mundial de Clubes, retornan este martes las copas continentales con los partidos de ida por los octavos de final. Fortaleza-Vélez (19.30) y Peñarol-Racing (21.30) pondrán en marcha los cruces de la Copa Libertadores mientras que por la Sudamericana, Huracán irá a Manizales (Colombia) donde desde las 19 se enfrentará a Once Caldas. Los desquites se jugarán la próxima semana.



Fortaleza y Vélez no llegan bien a este primer turno. Vélez viene de perder 1 a 0 frente a San Lorenzo por el Torneo Clausura en una actuación poco convincente y que renovó viejas dudas. Logró cinco de los doce puntos que jugó, pero lo que más preocupa es su 26º puesto en la tabla general con 19 puntos, apenas seis más que San Martín de San Juan, que está perdiendo la categoría. El equipo de los mellizos Barros Schelotto tratará de llegar lo más lejos que se pueda en la Copa. Pero no debería descuidar el torneo local. En la fase de grupos, Vélez igualó con Peñarol la punta del Grupo H y lo superó por diferencia de gol.

Por su parte, los brasileños se clasificaron a octavos como segundos del Grupo E, detrás de Racing. Pero están antepenúltimos en el Brasileirao con apenas quince puntos en dieciocho fechas que por ahora, los están mandando al descenso. Los malos resultados eyectaron al técnico argentino Juan Pablo Vojvoda y un nutrido grupo de jugadores compatriotas (los defensores Eros Mancuso, Gastón Avila y Emanuel Brítez, el mediocampista Tomás Pochettino y el delantero Juan Martín Lucero) debe afrontar una Libertadores que le cae en mal momento al cuadro del noroeste de Brasil, pero acaso sea una de sus últimas oportunidades para seguir manteniéndose en pie.

A segundo turno y en busca de su gran objetivo del año, Racing cruzará el río de la Plata para visitar a Peñarol en el estadio aurinegro, que volverá a recibir público luego de haberse jugado a puertas cerradas, los tres partidos de la fase de grupos y el clásico del sábado en el que derrotó 3 a 0 a Nacional. La Academia que llevará cuatro mil hinchas a Montevideo, viene de igualar 1 a 1 el clásico ante Boca y de ser noticia por la veloz contratación de Marcos Rojo, quien no jugará pero igualmente estará junto a sus nuevos compañeros.

Por el momento, el exzaguero de Boca sólo está habilitado para la Libertadores y la Copa Argentina, pero se sigue negociando para que pueda estar también en el Clausura. Ante Peñarol, Gabriel Arias volverá al arco en lugar del eficaz Facundo Cambeses y arrancará como atacante titular Santiago Solari, autor del gol en la Bombonera.

Finalmente y por la Copa Sudamericana, Huracán llegará a las cálidas tierras colombianas para enfrentar a Once Caldas, aquel modesto equipo que en 2004 le ganó a Boca por penales una final de Libertadores y en el que todavía sigue siendo figura el delantero Dayro Moreno (39 años). El Globo ganó ampliamente su grupo y en el torneo local, se impuso a Boca de local y a Tigre de visitante, pero acusa una falta de poder ofensivo que puede llegar a dificultarle el avance a cuartos.

Los colombianos salieron segundos en su sección, en el repechaje aplastaron a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia con un global de 7 a 0 y como todos los locales, intentarán sacar una buena diferencia en su casa para poder ir en procura de la clasificación la próxima semana en Parque Patricios.