Belén Brizuela tenía 18 años cuando fue asesinada el 20 de noviembre de 2011 por el oficial de la policía de la provincia de La Rioja Mario Lucero. “La adolescente había concurrido a una fiesta con un grupo de amigos y fueron expulsados luego de una pelea ocurrida dentro del lugar. Mientras Belén asistía a uno de sus amigos que había sido golpeado por la policía, recibió un disparo en la cabeza. El hecho provocó una pueblada en reclamo de justicia y castigo a los culpables. En mayo de 2014, Lucero fue condenado a 8 años de prisión por el homicidio de Belén”, dice el cartel emplazado en Aimogasta y que simboliza la lucha contra la violencia institucional por Memoria, Verdad y Justicia en el marco de la campaña "Argentina unida contra la violencia institucional", de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Aimogasta, es la cabecera del departamento Arauco y fue noticia por la violencia institucional y la violencia extrema de género como el caso de los femicidios.

La historia de esta adolescente, cuya vida quedó trunca por la violencia institucional a manos de un policía, será contada en el documental “Un ángel llamado Belén”, realizado por el cineasta Fabian Pérez Battaglini, que será presentado el próximo 30 de septiembre en el teatro de Aimogasta que forma parte del complejo cultural lleva el nombre de la adolescente. En octubre sería presentado en la Capital.

“Soy documentalista y generalmente hago documentales sobre femicidios. Cuando tuve algunos datos de la historia entendí que había que contarla porque había datos que le llamaron la atención, como, por ejemplo, que no hay material de lo que sucedió aquella noche”, comentó desde Buenos Aires a La Rioja/12 sobre el inicio de la propuesta que narra por medio de diferentes entrevistas aquella trágica noche que además de enlutar a esa comunidad, la dividió. “Caímos en La Rioja porque nos interesó todo lo que pasó con María Belén y todo lo posterior a su muerte. Salir a bailar y encontrar la muerte a través de un policía que nunca tenía que haber bajado con un arma, dijo el documentalista y afirmó que se trató de una caso de violencia institucional.

En su recorrido por Aimogasta pudo entrevistar a la familia de Belén. Una de sus hermanas “se quebró” y no pudo hablar relató Pérez Battaglini a este diario y aseguró: “en esa casa hay una tristeza impresionante porque en esa familia había 6 hijos y hoy quedan 4”. Señala que el padre Carlos Brizuela “fue amable”, se mostró agradecido por visibilizar la historia de su hija; que tiene mucha tristeza, pero no tiene ánimos de venganza.

Aimogasta es territorio de violencia extrema contra las mujeres. A Verónica Brizuela de 39 años la mató su ex pareja de 3 puñaladas. Ariel Maza se suicidó. Melani López, una joven de 20 años, el 2 de mayo de 2020, denunció a su ex pareja Gonzalo Quintero por violencia de género porque la había golpeado. Quintero quedó detenido pero luego le otorgaron la prisión domiciliaria y no tenía custodia policial. El 10 de mayo Melani apareció muerta, se dio a conocer como presunto suicidio y la causa fue caratulada como “averiguación de muerte”. Su familia insiste que la joven no se suicidó. En el 2018 la Justicia condenó a prisión perpetua a José Luis Villegas, por el femicidio de su ex pareja Noelia Menem. En el 2016 la mató de 20 puñladas.