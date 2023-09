Este jueves 21 de septiembre se festeja en todo el país el Día del Estudiante. La fecha, que coincide con el Día de la Primavera, es una de las más esperadas por adolescentes y jóvenes del país. ¿Es un día feriado?

Día del Estudiante: ¿es feriado o hay clases?

El Día del Estudiante no es feriado. De hecho, según el calendario del Ministerio del Interior, en el mes de septiembre no hay ningún feriado.



Pero eso no significa que los estudiantes tengan que ir al colegio. El 21 de septiembre en los secundarios hay asueto, por lo que los alumnos de este nivel educativo no tienen clases.

¿Por qué se celebra el día del estudiante?

La celebración del Día del Estudiante no tiene nada que ver con el cambio de estación, que también se festeja en la misma jornada, sino que conmemora el día que llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino.

El prócer falleció a sus 77 años en la ciudad de Asunción, en Paraguay, el 11 de septiembre de 1888, y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta, 10 días después.

El Día del Estudiante comenzó a conmemorarse en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Desde entonces, los alumnos de colegios secundarios aprovechan el día libre para festejar con sus amigos y compañeros.

Cómo estará el tiempo el día del estudiante

Según el pronóstico difundido por Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el jueves 21 de septiembre en la Ciudad y sus alrededores no se esperan lluvias. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura será agradable: la mínima será de 14 y la máxima de 20 grados.

De esta manera, los adolescentes y estudiantes de colegios secundarios podrán festejar su día y la llegada de la nueva estación como dicta la "tradición": en parques y plazas, con mateadas, picaditos de fútbol y guitarreadas.









Seguí leyendo: