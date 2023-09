Los clásicos, dicen, son finales. Así parecía cumplirse entre Marathón y Olimpia, por la Liga Nacional de Honduras: el visitante ganaba 1 a 0 cuando quedaban menos de cinco minutos para cumplir los 90. Lo que vino después ya no se puede englobar en el deporte de la pelota sino ir más a un ámbito pugilistico porque André Orellana, defensor de Marathón, decidió ir por todo en una jugada que lesionó a a Germán Mejía y Carlos Pineda, dos jugadores de Olimpia.

La particularidad, además, es que habían sido colegas meses atrás, porque el pase de Orellana pertenece, todavía, a Olimpia.

Si bien aún no trascendió la sanción que se le impondrá a Orellana por la dura infracción contra Mejía y Pineda, puertas adentro saben que se tratará de una dura infracción para el defensor de 21 años.



De todos modos, Orellana demostró su arrepentimiento por semejante entrada y salió a pedirle disculpas a Mejía y Pineda y a Pedro Troglio, entrenador de Olimpia que lo defendió tras lo sucedido. Luego, vía redes sociales, pidió disculpas al fútbol hondureño.



El comunicado de Orellana

Aficionados del fútbol hondureño, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a mis compañeros, amigos, colegas de profesión, así como a las aficionados de ambos clubes, por el acto agresivo que cometí durante el partido. Mi comportamiento fue inaceptable, y asumo la responsabilidad completa de mis acciones.

Cometí una falta injustificable a dos compañeros a quienes respeto y considero amigos y hermanos del fútbol. Por eso quiero dejar en claro que no tuvo nada que ver con problemas personales. Me dejé llevar por la tensión del partido, no obstante, eso no justifica en absoluto mi comportamiento

Soy consciente de que soy joven y tengo la oportunidad de corregir este y otros errores. Estoy comprometido a aprender de esta experiencia y a demostrar un comportamiento ejemplar en el campo y fuera de él en el futuro cercano.

Mis disculpas nuevamente a todos los afectados por mis acciones. Prometo trabajar duro para enmendar este error y recuperar la confianza de mis compañeros, amigos y aficiones.