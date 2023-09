YPF y Eusati, una empresa alemana que comercializa e invierte en materias primas necesarias para la transición energética, firmaron un acuerdo para posicionarse como socias estratégicas en el desarrollo de la cadena de valor del litio verde. Gracias a la cooperación con Eusati, la petrolera con mayoría estatal podría garantizar el abastecimiento de litio verde- un producto explotado de manera sostenible, que se podrá vender a un precio más alto y que Argentina cuenta con condiciones naturales de producir- al conglomerado de empresas que demandan este producto específico en el entramado productivo alemán.

Con la firma de un memorándum de entendimiento, YPF Litio e Y-TEC y Eusati dieron el primer paso para avanzar en planes de negocios concretos -que pueden ir desde transferencia de tecnología hasta inversión de capital-, para que YPF produzca litio verde, explotado de manera sostenible, y se convierta de esta manera en abastecedora de la cadena de valor alemana ligada a la electromovilidad, que alcanzó en 2021 los 9000 millones de dólares. También apuntan a desarrollar la cadena de valor del litio, con el objetivo de que Argentina comience a producir hidróxido de litio e incluso baterías en cooperación con Y-TEC.

"Es el primero de muchos", se entusiasma el embajador argentino en Alemania Fernando Brun en diálogo con PáginaI12. El primer acuerdo firmado fue con YPF "por su trayectoria", porque está ligado a la exploración y la explotación de litio y, sobre todo, cuenta con una clara visión respecto a lo que es la transición energética y el querer hacer un aporte a la descarbonización a nivel global. "Fue un proceso de casi seis meses en los que YPF tuvo que demostrar muchas capacidades y hubo contactos, implicó reuniones con la empresa y visitas a las provincias, procesos multiactorales", explicó. Sin embargo, asegura que están trabajando con otras empresas argentinas para lograr nuevos acuerdos en los sectores ligados a insumos estratégicos de transición energética y el campo de descarbonización en los próximos años.

Litio Verde

El memorándum firmado con YPF Litio menciona un compromiso de la empresa alemana para la identificación concreta de proyectos de litio- es decir, salares-, y la transferencia de tecnología necesaria tanto en formas de extracción como fases de procesamiento específicas para la producción del litio verde, una forma de extracción que combina la transición energética con el cambio climático y pretende hacer sostenible la cadena del litio. A cambio, Argentina le garantiza el acceso preferencial a este producto específico que la industria alemana demandará exclusivamente - ya no podrá producir más con litio que no sea verde- para la producción de vehículos eléctricos en un futuro no muy lejano.

Para que sea considerado litio verde, su extracción debe cumplir tres condiciones: que se utilice energía renovable para el proceso, que se reduzca al máximo la utilización de químicos nocivos, y que el uso del agua sea eficiente. Por la forma en que se presenta el mineral en Argentina - en salares, a diferencia de Australia y Estados Unidos que se presentan en roca y su extracción requiere si o si el uso de químicos para conseguir el material puro-, necesita solo agua y pocos minerales para conseguirlo en su estado puro. De esta forma, posiciona al país como líder potencial en la extracción del litio verde.

"Existe una experiencia de litio verde en Cauchari en Jujuy, donde se abastecen del propio parque solar", asegura Brun y complementa que "en Chile y Bolivia podrían tener potencial porque el mineral también se encuentra en salares, pero Bolivia cuenta con pocas inversiones para la explotación, y Chile no tiene acceso al agua directo en sus salares, entonces utiliza la desalinización que tiene un costo alto para poder llevar agua desanilizada a mas de 4000 metros a nivel del mar".

De acuerdo al embajador en Alemania, en los próximos cinco años comenzará a haber un precio especial (más caro) por ese producto. En el largo plazo, los beneficios de producir litio verde van a ser poder ser la pueta de entrada al mercado europeo, que se encuentran en el camino de abastecer a sus industrias de electromovilidad en un 100 por ciento de ese producto.

El segundo memorándum de Eusati fue firmado con Y-TEC, la fábrica de celdas para baterías de ion litio que se convertirá desde septiembre, luego de su inauguración, en la primera fábrica de baterías de ion-litio de América Latina. En este caso, el acuerdo compromete a ambas firmas a estudiar juntas para producir el desarrollo de baterías locales. También se mencionó la posibilidad de que Argentina pueda convertirse en productora de hidróxido de litio, una fase siguiente de procesamiento del producto primario que aún no se hace en el país.

Alemania

Alemania, que se encuentra en el top 10 de países productores de autos eléctricos que utilizan baterías de litio, depende 100 por ciento de abastecimiento tanto de la materia prima como de las baterías. En el 2021 (último dato disponible) importó 9000 millones de dólares en baterías, 100 millones en celdas de baterías, 20 millones de dólares en hidróxido de litio y 47 millones en carbonato de litio. Es un mercado que a priori parece pequeño si se toma el carbonato- Argentina sólo produce carbonato de litio y en 2021 exportó 207 millones de dólares- , pero es una oportunidad para insertarse en toda la cadena de valor.

Alemania importa la mayor cantidad de carbonato de litio de Australia (aunque algunas empresas como BMW también le compra a Livent que exporta litio desde el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina), luego lo envía a China para procesarlo a hidróxido y convertirlo en baterías.

"La dependencia alemana se evidencia en la importación de baterías", analiza el embajador argentino en Alemania Fernando Brun, "una cadena completa en donde ellos son consumidores finales, pero que a su vez es crítica para su propia producción industrial (máquinas, automotores) y para la transición energética, cuya aceleración es vital en el contexto de la guerra contra Ucrania. Diversificar proveedores es parte de su estrategia de seguridad de las cadenas de suministro. Argentina presenta el potencial para insertarse en esta cadena de valor como pocos otros países, no sólo por la propia producción de litio, sino también porque se busca instalar al menos dos fases de procesamiento en nuestro país".