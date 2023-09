La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y ex funcionaria municipal del intendente platense, Julio Garro, protagonizó en las últimas horas dos cruces picantes, en el marco de una campaña que va tomando temperatura.

Uno de ellos fue con el operador político que hizo posible su candidatura, Sebastián Pareja. El otro cruce fue en Twitter, con militantes y trolls de Juntos por el Cambio, que la insultaron, le pidieron que se bajara y le dijeron que era funcional al kirchnerismo. Todo por un fallido en una entrevista de La Nación Más.

La primera polémica se dio en torno a los vouchers educativos, una propuesta que Milei explicó de esta manera: "Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar". Según el candidato de LLA, la elección de dónde estudiar sería de cada uno y para eso contaría con una suerte de cheque (voucher) emitido por el Estado. "El sistema de la obligación no funciona", dijo. "Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta."

"Todas las escuelas van a ser aranceladas, pero uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera, estatal o privada, y todas las instituciones van a tener que competir y generar un mejor servicio", argumentó el jefe de Píparo.



El sistema de vouchers rige en Chile, que expulsa estudiantes hacia la Argentina por las ventajas de la gratuidad. Augusto Pinochet se inspiró en una idea del economista ultraliberal Milton Friedman.



Pareja siguió también en público la misma línea de su jefe. Entrevistado por el portal platense Infocielo, Pareja afirmó que “la provincia deberá acoplarse a la idea de los vouchers”.



Píparo, que quedó en tercer lugar en las PASO y busca escalar votos entre el electorado bonaerense, introdujo un matiz al tema. En una entrevista con Pablo Vilouta en Radio La Red, sostuvo que "a priori, no pensamos implementar el sistema de los vouchers". Y explicó: "Nosotros empezamos muy de atrás en educación porque los niños en tercer grado no saben escribir, sumar y restar. Nuestro primer plan es muy básico: es la alfabetización".



Las dos palabras iniciales, "a priori", le sacan contundencia al resto. Si es que solo en un principio los libertarios no piensan implementar el sistema de vouchers, quiere decir que ése sigue siendo su programa. Programa del que, por otra parte, Milei no renegó. En todo caso, será una cuestión de tiempos. O de táctica electoral: al revés de lo que está haciendo Patricia Bullrich hoy, cuando Mauricio Macri fue candidato a Presidente en 2015 ocultó en público parte de su programa real de gobierno. Por ejemplo, el endeudamiento externo aparecía como al pasar pero en campaña no tuvo la contundencia que cobraría en la gestión, hasta llegar al megapréstamo con el FMI de 2018.



El episodio que seguro no fue fruto de la táctica ocurrió en los estudios de La Nación Más, donde Píparo sostuvo, literalmente, que “somos los únicos que podemos hacer que la provincia sea la última guarida del kirchnerismo”. La intención evidente fue pararse por encima del otro candidato opositor, Néstor Grindetti, que acompaña a Bullrich en Juntos por el Cambio.

Cada vez es más dura la competencia entre LLA y JxC, en nación y provincia, por ver quién se sitúa en una posición opositora más nítida al Gobierno y a la candidatura de Sergio Massa. Los spots de Bullrich la muestran como la candidata más eficaz para “terminar con el kirchnerismo”.

Píparo sin duda quiso decir lo contrario de lo que dijo, pero en su frase omitió un "no". Y como las redes sociales no perdonan (Twitter mucho menos) las respuestas no tardaron en aparecer.

Hubo quienes la acusaron de confesar la existencia de un pacto entre Massa y Milei, quienes la acusaron de ser lo mismo que el kirchnerismo y otras cosas. Algunos tuiteros y trolls cambiemitas impulsaron el hashtag #Bajate, alegando una supuesta posición altamente competitiva de Grindetti, cerca de Kicillof y muy por encima de Píparo. Es innegable que la fuga de Píparo de JxC a LLA es una herida que permanece abierta y que sus ex aliados le van a cobrar en cada oportunidad que se presente.

La mayoría de las encuestas coincide en que Kicillof, que ganó en las PASO del 13 de agosto, puntea en intención de voto, aunque cada sondeo le da distintos márgenes de ventaja, y ven a Grindetti y Píparo como virtualmente empatados. Algunos dan segundo a Grindetti y otros a Pïparo, pero siempre por diferencias menores al margen de error muestral de las encuestas.

De todas maneras, el “bajate” es más una chicana electoral para mostrarse en una posición de superioridad -que hoy ninguno de los dos tiene-, que un planteo a considerar seriamente. No existen antecedentes de candidatos a gobernador que se hayan bajado en tan poco tiempo.

Por el lado de Juntos, una novedad es que los larretistas aprovechan cada victoria radical para su campaña en la Provincia. Diego Santilli, que perdió su interna con Grindetti mientras Horacio Rodríguez Larreta era derrotado por Bullrich, dijo que "la ola de cambio de Chaco llegará en octubre a San Pedro". Se refería a Sergio Rey, que disputará la intendencia con Cecilio Salazar, de Unión por la Patria. Santilli estuvo acompañado por la presidenta de la Coalición Cívica en la Provincia, Maricel Etchecoin, y por el jefe de los radicales bonaerenses y primer candidato a senador nacional, Maximiliano Abad.



La campaña oficialista

La educación está en el centro del debate electoral. Como informó Buenos Aires/12, la campaña de Kicillof lanzó recientemente un video titulado “El futuro de Ludmila”, en referencia a una joven estudiante de escuela pública de la provincia, beneficiaria del programa Conectar Igualdad, que recibe su primera computadora. Pero se trata, en realidad, de una serie de cuatro videos, de los que ya se conocieron dos y los otros dos se publicarán en los próximos días.

En el video “1. El acto”, el gobernador habla de la importancia de la igualdad además de la libertad, “porque ustedes tienen la libertad de ir a comprarse una computadora, pero recién charlamos y la mayoría de ustedes me dijo que no tenía computadora”. Y agregaba que “este programa es para que todos tengan computadora, para poder trabajar, estudiar o investigar, sin importar la cuna, la familia o el barrio donde nacieron”.

El siguiente video de la serie, “2. El encuentro”, comienza con Ludmila presentándose ante la cámara. “Soy estudiante del último año de secundario. Mi mamá es ama de casa y mi papá es colectivero. Yo no tenía computadora y me va a venir muy bien porque empecé un curso de community manager”.



La serie busca contar la política pública, en este caso el programa Conectar Igualdad que entrega computadoras a los jóvenes estudiantes, no desde el punto de vista del Estado provincial, sino desde la mirada del beneficiario. En este caso, la joven Ludmila.

El video apunta a lo que los consultores denominan “el primer metro cuadrado”, es decir, la vida cotidiana del ciudadano, sus condiciones reales de existencia y el impacto o las posibilidades reales que no existían y se abren a partir de una decisión oficial. Para los jóvenes es mucho más fácil identificarse con una persona real, con nombre y rostro -pensar "yo puedo ser ella"-, que con valores abstractos o sujetos colectivos como "la juventud" o "los estudiantes".

A su vez, sale a disputar el primer voto o voto adolescente, un electorado que los encuestadores consideran especialmente permeable al discurso de Milei. Mientras Kicillof entrega computadoras y Ludmila estudia para community manager, Milei se pasea con la motosierra. El contrapunto queda planteado.

¿La utilizará para cortar computadoras? ¿Seguirán los jóvenes considerando la motosierra divertida o inocua? ¿Creerán que Conectar Igualdad es un derecho adquirido, a salvo de los vaivenes de la política? Esa es la disyuntiva que pretende instalar la campaña provincial de UxP.