El polista que atropelló y mató a una persona en situación de calle en la avenida 9 de Julio a la altura de Retiro será excarcelado este martes. El juez de la causa consideró que, si bien Cruz Novillo Astrada no frenó y huyó en un primer momento, actuó responsablemente al entregarse horas más tarde, según explicó su abogado, Rafael Cúneo Libarona.

"En el dictamen dice que si bien no frenó, la realidad es que le pidió a su abogado que llame al 911 y a la comisaría y se presentó" con su madre y padre y la camioneta Volkswagen Amarok del accidente, planteó el letrado a la prensa respecto a su representado de 24 años, que es hijo de Eduardo Novillo Astrada, expresidente de la Asociación Argentina de Polo y la paisajista Ernestina Anchorena.

Por eso, tras la declaración del joven, en donde dijo que el peatón que atropelló en la avenida 9 de julio cruzó mal y negó que él haya conducido con exceso de velocidad, el juez Carlos Bruniard decidió ordenar la excarcelación a pedido del abogado.

"El juzgado acaba de ordenar la libertad de Cruz Novillo Astrada y la fiscalía hizo lugar a la libertad”, confirmó Cúneo Libarona, quien contó además que la causa no tiene testigos presenciales y que los análisis de alcoholemia y toxicológicos dieron negativo.

Sin embargo, explicó que “hay una caución que es muy lógica y que se está haciendo en los últimos años y es entregar el pasaporte, la prohibición de salir del país y mensualmente se tiene que presentar al juzgado".

El defensor ratificó que su cliente "arrancó con el semáforo en luz verde", mientras que el peatón "no estaba autorizado a cruzar". Además, sostuvo que el joven "se asustó y se fue a la casa de la madre".

Así fue el momento del accidente que protagonizó el joven polista en Retiro

En el video se ve varios autos circulando por la esquina del accidente, lo que demuestra que el semáforo estaba en verde. En un momento, cruza un peatón, y la camioneta del joven de 24 años lo embiste. Por último, se ve al polista huir del lugar.

Después de entregarse en la comisaria, su representante legal, Cúneo Libarona, afirmó que "el conductor venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en rojo, y cuando le da el semáforo verde arranca" y que "el accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista". Algo que no se condice con las imágenes viralizadas.

