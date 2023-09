El Banco Banco Nación prepara una oferta para quedarse con Vicentin. Así lo confirmó la presidenta de la entidad, Silvina Batakis, quien dijo que trabajan en una propuesta para adquirir acciones de la agroexportadora. La semana pasada, el juez que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini, rechazó la propuesta de pago del pasivo de 1573 millones de dólares de la firma, cerró el periodo de exclusividad y abrió el proceso de cramdown o salvataje.

Batakis aclaró que la oferta que hará el banco podría ser “asociada” con alguna otra entidad del Estado, y que “no sería por el 100%” de las acciones. “Venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace”, indicó en Radio 10.

Recordó que el BNA es el principal acreedor de Vicentin como resultado de "una estafa enorme. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le presta USD 300 millones”. Y aclaró que la propuesta de la empresa en el marco del concurso nunca fue aceptada porque contemplaba un pago “a 56 años con quita de capital y sin intereses”.

”El juez dijo que esa oferta no es buena y ahora finaliza el período de exclusividad, es decir, en la primera parte solamente la empresa podía hacer una oferta (para administrarla) y ahora ya no es exclusiva. El Estado y otras empresas privadas pueden hacer ofertas para quedarse con la empresa y hacerse cargo de sus deudas”, explicó. Falta conocer los términos en los que estudia el BNA participar, ya que no le está permitido capitalizar deudas de empresas. Por otra parte, quien se haga cargo de Vicentin, necesitará ingresar entre 700 y 800 millones de dólares para asegurar capital de trabajo y empezar a cancelar el pasivo.

Además del Nación, la Afip y Banco Provincia de Buenos Aires verificaron deuda. A lo largo del proceso concursal, así como en las investigaciones penales, el Nación trabajó en paralelo con Commodities SA. La corredora de cereales, damnificada también por Vicentin, ya adelantó que tiene intención de ofertar en el cramdown