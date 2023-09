La candidata a la presidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana, Luisa González, presentó formalmente ante la Fiscalía una denuncia por un presunto plan para atentar en su contra. Acompañada de su compañero de fórmula, el economista Andrés Arauz, González denunció que existen obstáculos de parte del gobierno para que avance la investigación.

"Nuestras vidas están en riesgo"

"Nos alarma la inacción de la Fiscalía de Ecuador ante las claras señales de un posible atentado en mi contra. ¡Todos los ecuatorianos merecemos justicia y seguridad! No más indefensión, no más negligencia", escribió González en su cuenta de la red X. El texto fue acompañado con imágenes de la exasambleista en las que repasó que el 30 de agosto se detuvo a varias personas con armas. Durante la audiencia de formulación de cargos, una de ellas habría confesado que en su mochila llevaba tres granadas que tenía previsto detonar en un acto de Revolución Ciudadana.

La presentación de Revolución Ciudadana pide al Ministerio Público que le permita ser parte procesal de la investigación en contra de estas personas. "Nuestras vidas están en riesgo. He presentado una denuncia en Fiscalía de Ecuador para exigir la celeridad de la investigación y que comparezcan los implicados en el posible atentado contra mi vida. Esta es la impunidad que estamos viviendo como ecuatorianos", advirtió la candidata del correísmo.

González dijo que "hay obstáculos por parte del gobierno y el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) para que comparezcan los detenidos y aclaren quiénes están atrás de un posible atentado". Según el diario digital Primicias, la exasambleísta agregó que los detenidos "no fueron traídos a la Fiscalía ni declararon por zoom".

Ola de violencia

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado nueve de agosto encendió las alarmas e hizo que González aceptara el apoyo de las Fuerzas Armadas ofrecido por el Ejecutivo para precautelar su vida y el uso del chaleco antibalas en actos públicos. "He presentado una denuncia que no solo representa la necesidad de salvaguardar mi vida (...) sino la de todos los ecuatorianos, porque esta es la impunidad con la que estamos viviendo. No se esclarecen ni avanzan los procesos", afirmó la candidata correísta.

González señaló que esa impunidad es la que deja en el país una sensación de inseguridad ante el auge de la violencia del crimen organizado, a la que las autoridades atribuyen que el país haya pasado en los últimos cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales cada 100 mil habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro.

La candidata de Revolución Ciudadana definirá el 15 de octubre en una segunda vuelta, frente a Daniel Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional, quien completará el mandato del presidente Guillermo Lasso. Según una encuesta conocida este martes, Noboa supera con algo más de diez puntos porcentuales en intención de voto a González.

De acuerdo a la firma Comunicaliza, Noboa tiene el 55,14 por ciento de intención de voto, mientras González acumula el 44,86 por ciento. Álvaro Marchante, gerente de la encuestadora, dijo en el canal Teleamazonas que el nivel de indecisos llega al 12,3 por ciento, mientras el blanco y nulo es del 9,5 por ciento, números similares a los de la primera vuelta del pasado 20 de agosto.

"El 70 por ciento (de la población) sigue con algo, mucho o bastante interés la campaña electoral. No estamos como en otros momentos en que quizás el interés por la propia campaña era menor", indicó Marchante, quien agregó que en la primera vuelta el interés era más bajo hasta que se produjo el asesinato del alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, y posteriormente el crimen de Villavicencio.