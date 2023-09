"No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", expresó Ricardo Darín, respecto de las declaraciones de su colega acerca de su participación en la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre y una de las nominadas para el premio Oscar como Mejor película extranjera.



En una entrevista con el diario mendocino El Sol, Brandoni, candidato al Parlasur por JxC, se explayó: “Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".

El protagonista del film, consultado por diario Clarín, aseguró sin salir de su estupor: "No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio".

Qué dijo Brandoni sobre "Argentina 1985"

Luis Brandoni, en una entrevista con el medio mendocino, se quejó por el poco protagonismo que tuvo en el film la figura del expresidente Raúl Alfonsín, película estrenada en septiembre de 2022 y que acumuló varios premios internacionales.

"Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas", dijo .

"El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio", añadió.



Su descontento con el film fue tal, contó Brandoni en la entrevista con el diario mendocino, que prefirió no comunicarse con los realizadores: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", concluyó.

El año pasado, después del estreno, Brandoni ya se había expresado en términos similares. "Hay algunas omisiones que son muy graves, en la película no aparece la CONADEP, lo cual es vergonzoso y una falta de respeto y de reconocimiento a toda esta gente que se jugó la vida e hizo una tarea tan importante, que permitió que se pudiera hacer el juicio en la Justicia civil", había expresado.

La importancia de "Argentina 1985"

Resulta imposible tomar distancia de Argentina, 1985. "Porque aunque se trata de una ficción basada en hechos reales, su visión ha sido necesariamente recortada y manipulada para cumplir de la mejor forma con sus fines dramáticos, y será difícil para muchos hacerle esa concesión. Es difícil verla de forma aséptica, sin pretender que su relato coincida con el de la propia memoria, porque en ella se muestran hechos que todavía ocupan el núcleo central de lo que significa ser argentinos en 2022. ¿Cómo ver una película que cuenta lo que uno sabe, porque se estuvo ahí para ser testigo?", planteó en Página/12 Juan Pablo Cinelli .



De esta manera, fueron apareciendo "los que buscan usar el trabajo de Mitre para acarrear agua sucia a sus molinos: que el peronismo, que la Conadep, que Strassera en la dictadura, que los dos demonios, que el negocio de los derechos humanos", planetó.

En ese sentido, la película "resulta noble, en tanto se limita a plantear algunas dudas, para concentrarse en el relato de los hechos más duros vinculados con el proceso mismo y la investigación realizada por el equipo que lideraban el propio Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, interpretados con enorme solvencia por Ricardo Darín y Peter Lanzani".

Y agregó: "Mitre ofrece un producto que "puede resultar oportunamente didáctico para la otra mitad del país, la que integran los jóvenes que no estuvieron ahí para dar fe, para quienes aquellos hechos atroces ya empiezan a fosilizarse en los libros de historia".

Argentina, 1985 ganó el premio del público en la 70° edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, obtuvo el Globo de Oro en la categoría de mejor película en lengua no inglesa y fue nominada en la categoría mejor película internacional en la 95° edición de los Premios Óscar.