En el Salón Dorado de la Gobernación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicllof, entregó 83 actas de nacimiento a bonaerenses mediante el programa “Mi Identidad, Mi derecho” impulsado por el Ministerio de Gobierno que conduce Cristina Álvarez Rodríguez, totalizando 3.686 desde que se lanzó la medida. Las 83 entregadas en La Plata son parte de las 310 que fueron otorgadas en la jornada mediante las distintas delegaciones del Registro Provincial de las Personas, responsable directo de la iniciativa.

“Sin DNI ni partida de nacimiento se complica todo, por eso estamos trabajando para dar igualdad y reconocer el primer derecho que tienen las y los bebés cuando llegan al mundo: el derecho a la identidad”, dijo el gobernador.

Álvarez Rodríguez, en alusión a la postura de las fuerzas opositoras, indicó que al Estado "no hay que achicarlo ni dinamitarlo." “Las historias de vida de cada uno de ustedes son la demostración más clara de que no es lo mismo tener derechos que no tener, y es lo que nos inspira a continuar por este camino”, enfatizó ante quienes concurrieron a recibir su acta de nacimiento.



“Al Registro llegaban los que tenían los recursos o, no los más vulnerables o los que les daba vergüenza saber que no tenían el documento.” Mariano Ríos Ordóñez es el titular de la institución, y, en diálogo con Buenos Aires/12 explica que la “saturación” por medio de operativos de documentación ha permitido reducir considerablemente la demanda de falta de documentos de identidad en casi un 50 por ciento. Allí, remarca, reside la mecánica de “Mi Identidad, Mi Derecho”, la medida lanzada en 2021 y que tiene como objetivo resolver administrativamente las inscripciones tardías al Registro, es decir, “aquellas personas que por distintas razones no pudieron ser inscriptas al nacer y lo tienen que hacer después, sin importar cuándo, ni la edad”.

Como resultado de esta política, en 2021 se efectivizaron más de 750 inscripciones tardías, en 2022 fueron más de 1.300 y en 2023, hasta el corte de septiembre, van realizadas más 1.700 y hay 2.300 expedientes en trámites, según la autoridad del Registro. “Insistimos en que la gente se presente a las dependencias del registro aunque no tenga ningún papel porque se lo va a ayudar, no importa que no sepa por dónde empezar”, resalta el titular del Registro de las Personas.



Hasta la sanción de Ley Nacional N° 27.611, o Ley de los Mil Días, era potestad del Poder Judicial la resolución de este inconveniente, lo que, cuanta Ríos Ordóñez, podía demorar más de diez años para que una persona contara con su certificado de nacimiento, requerimiento indispensable para poder tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI), con el agregado de los gastos en un abogado. “Hoy en día en 5 o 6 meses, en promedio, el trámite puede estar concluido”, subraya.

En términos generales de operativos de documentación, el funcionario detalla que en 2022 se realizaron 630 operativos en 91 municipios y se desarrollaron más de 120 mil trámites. En lo que va de este año ya se llevan realizados 568 operativos en 82 municipios, con más 89 mil tramites.

Sin identidad

La definición de quién no tiene documento es una: NN, nomen nescio o No-Nombre en castellano. Cuando una persona carece de DNI, apunta Ríos Ordóñez, queda fuera del sistema registral, no figura en alguna base de datos, lo que hace imposible determinar cuántos bonaerenses carecen de DNI y, menos aún, cuales no lo tienen a causa de no contar con el acta de nacimiento. “Es de un enorme valor que el gobernador esté en una actividad como la de hoy porque se visibiliza el trabajo en esta problemática donde la difusión y que se sepa es fundamental”, asegura.

“Resolver la identidad es una materia indelegable del Estado, no puede hacerlo el privado”, asienta el responsable del Registro en un momento dónde se la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, reivindica lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar, una época caracterizada por la desaparición de personas, la pérdida de la identidad, el secuestro de bebés, y la apropiación de niños. Ordóñez lamenta que “discusiones saldadas vuelvan a estar sobre la mesa” y junto a su equipo tienen la “preocupación” ante las declaraciones libertarias.

A su vez, y ante la consulta, indica que en los casos que se presentan que hayan nacido entre 1976 y 1982 reciben un tratamiento especial que implica un cruzamiento de datos con la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad (CONADI), Abuelas de Plaza de Mayo, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a los fines de certificar quienes son los padres biológicos.

La búsqueda de la identidad

A raíz de que el número de personas que no cuenten con el acta de nacimiento es incierto, el titular del Registro de las Personas sostiene que es “trascendental” la labor articulada con organismos nacionales como el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y los municipios. “Las intendencias cuentan con el conocimiento genuino del territorio, cuáles son los barrios donde se pueden concentrar los casos, trabajan con salud, con educación, y ayudan a difundir”, afirma.

Los motivos por los cuáles alguien no posea su acta de nacimiento pueden ser múltiples, desde el extravío de la documentación en algún momento, la falta de registro cuando era bebé, un parto domiciliario, entre otros. “El trámite se inicia con la documentación que tenga, si hay constancia de parto es lo ideal, pero si también ayuda que sepa en qué hospital nació, pero sino igual se empieza el trámite y comienzan las averiguaciones”, remarca Ríos Ordóñez. En los casos donde no haya intervenido el sistema de salud, se hace un cotejo con de las huellas digitales con la base que posee el RENAPER.

En las situaciones donde no hay posibilidad de dar con algún registro, se hace toma una declaración jurada, en lo posible con sus padres o testigos, para, como dice la ley, dejar asentada la filiación. Si no hay testigos, precisa el funcionario, se emite el acta de nacimiento sin filiación por falta de posibilidad de demostrar la relación parental pero, de todas formas, puede tramitar su DNI, lo que brinda la posibilidad de ingresar a una base de datos y acceder a todos los derechos, garantías y beneficios vigentes.

La presencia del Estado, explica, es la que facilita la operatoria para acceder a la documentación faltante que si recayera en las propias personas les llevaría más tiempo. “La constancia de parto es más fácil que la pida el propio Estado a los hospitales”, indica. Al mismo tiempo, aclara que en ningún caso el acta se entrega en blanco, porque en los casos que no haya una documentación que dé certezas de la fecha de nacimiento, como una constancia de parto o una historia clínica, “se toma como válida la declaración jurada más el certificado de edad presunta que emite, únicamente, un hospital público”.

Recientemente, y a través de un convenio firmado entre la ministra de Gobierno bonaerense y el ministro de Ciencia, Tecnología innovación de la Nación, Daniel Filmus, para acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos y así poder certificar el vínculo entre el binomio madre e hijo para aquellos casos de nacimientos por fuera del sistema sanitario. De esta manera, según el Registro, se llevan resuelto más de 70 casos de ese universo, con otros 30 que se encuentran pendientes de la toma de muestras. “Son un número menor en la totalidad de casos que se presentan”, detalla Ríos Ordóñez.

Como a lo largo de la conversación, el titular del Registro de las Personas aclara que el camino más fructífero para resolver estos inconvenientes es saturar los barrios de operativos presenciales. Por ende, hace hincapié en avanzar con los convenios con los municipios que posibiliten la capacitación del personal para que cuente con las herramientas e identifique a las personas que atraviesan la falta de acta de nacimiento y puedan iniciar el trámite. “De esta forma la persona no se va, porque si se va no lo podés identificar como para irlo a buscar”, apunta.

Ese trabajo incluye la capilaridad del Estado, desde las fuerzas policiales o el sistema de atención primaria de la salud, que informan sobre posibles casos al Registro.