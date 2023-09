En una sesión en la que el tiempo preelectoral se coló más que nada en el espacio de las Manifestaciones, la Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer un proyecto de ley, tres proyectos de declaración, más un paquete de 17 proyectos de resolución y declaración, y pedidos de informes.

El proyecto de ley, que obtuvo media sanción y pasó al Senado, establece el 26 de septiembre como el día provincial del bastón verde, con el propósito de fomentar la inclusión y la concientización sobre las personas que tienen visión disminuida.



La autora, la diputada Mónica Juárez, sostuvo que la iniciativa promueve la empatía, visibilizando la realidad de quienes que padecen baja visión. En la Argentina la ley 25.682 establece el uso del bastón verde como instrumento de orientación y movilidad para las personas que tienen baja visión. Además, promueve el desarrollo de actividades y programas destinados a fomentar la inclusión, el conocimiento y la concientización.



La Organización Mundial de la Salud calcula que el 11% de la población padece alguna disminución severa visual. Esta disminución limita la capacidad de realizar tareas visuales en la vida cotidiana. Este impedimento no puede corregirse mediante tratamiento o algún tipo de intervención médica.



Ese fue el único proyecto de ley tratado, que pasó sin sobresalto alguno. Luego diputados y diputadas se dedicaron al tratamiento de proyectos de declaración que, en general, pasaron sin mayores contrastes, aunque sí hubo un momento de emoción cuando el diputado Adrián Valenzuela arugmentó sobre su proyecto de declaración que requiere a las y los legisladores nacionales por Salta que junto al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) impulsen iniciativas para generar espacios de reflexión y debate sobre la donación pediátrica de órganos.

"Es un tema muy profundo, que merece un espacio de tratamiento; llamar a la reflexión a la sociedad sobre lo que es la donación pediátrica de órganos, que no es cualquier tema”, dijo. Sostuvo que si bien en el país se aprobó la Ley Justina, "que es un paso muy importante”, no hay todavía una normativa específica para el caso de la donación de órganos en menores de edad, lo cual se vuelve más acuciante si se tiene presente que unos 200 niños y niñas esperan un trasplante.



Redes cloacales

En el tratamiento de un proyecto de declaración por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la incorporación en el presupuesto general de 2024 del proyecto y la ejecución de una red cloacal domiciliaria a las localidades de El Tala y El Jardín, ambas del departamento La Candelaria, en el noroeste provincial.

El diputado Dinas Cianci, dió detalles de los inconvenientes que afrontan en estos pueblos debido a la falta de un sistema de eliminación de excretas, en una exposición que describió la situación de otras muchas localidades del interior provincial que no cuentan con una gestión adecuada de los residuos humanos. “Tenemos muchos inconvenientes porque tenemos pozos ciegos”, el camión atmosférico no da abasto, contó. Añadió que además "se están contaminando las napas de agua y también el río” porque el desagote del camión se hace a cielo abierto.

Gustavo Orozco sumó que en La Candelaria hubo un importante crecimiento del turismo, que va mucha gente a casas de campo y se construyeron hoteles.

Germán Rallé recordó que El Bordo, en el departamento General Güemes, "viene desde 1997" pidiendo que se construya la red cloacal. Este año los legisladores y el intendente consiguieron que la empresa encargada de la gestión de la distribución de agua y de las redes cloacales, Aguas del Norte, se comprometa a la obra y que el ENHOSA aporte los fondos, pero ocurre que los municipios chicos no suelen contar con equipos técnicos para hacer el proyecto de estas obras y eso demora más su concreción, dijo. Y entonces sumó un aporte con mirada en los comicios que se vienen, después de afirmar que el gobierno nacional debe garantizar estos recursos, añadió que si bien confían en el triunfo de Unión por la Patria, para el hipotético caso en que gane otra fuerza política, "estaría bueno que haya un preconvenio firmado y que se respeten las obras que son de necesidad sanitaria como en el caso de las cloacas”.

El diputado Sebastián Otero, de Metán, apoyó el proyecto, pero puso el eje en la empresa prestataria: la responsabilidad principal es de Aguas del Norte, que debe hacer la extensión de las redes de cloaca y también la renovación de cañerías, porque el usuario le paga a Aguas del Norte, “y sabemos que los montos que pagamos son bastante elevados”, sostuvo.

Ordenamiento territorial

La diputada Patricia Hucena, de Orán y del bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción, pidió que se cite al ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal, para que informen sobre el proceso de revisión del ordenamiento territorial de bosques nativos.

Recordó que instituciones y organizaciones vienen reuniéndose trabajando en este nuevo ordenamiento, dijo que sabe que se han hecho reuniones no abiertas y reclamó que se escuche a todos los sectores del aparato productivo, a ambientalistas, a productores. “Deben emitir su opinión”, porque en ese ordenamiento donde se delimitan los territorios sectorizados en rojo, amarillo y verde, lo que indica si deben ser protegidos, llevarse a cabo alguna actividad productiva o pueden ser desmontados para destinar esas tierras a la producción.

Hucena dijo que le llegaron esas inquietudes, aseguró que en el primer ordenamiento territorial, que está vencido, se perjudicó a su departamento. Luego fue más explícita, dijo que deben “poder recuperar tierras aptas para la producción”, "recuperar las tierras que puedan servir para cultivar y para poder generar puestos de trabajo”. E insistió en que el norte provincial fue perjudicado en el ordenamiento ya vencido, porque se dejaron menos tierras aptas para la producción. Enseguida sintió la necesidad de aclarar: “No estoy a favor de los desmontes”.

Por otro lado, la diputada Nancy Jaime se quejó de que muchos docentes están quedando sin trabajo debido a que fueron desplazados de sus cargos y no se previó resolver esa situación. “Voy a pedir en nombre de todos los docentes que están padeciendo esto, porque no es solamente de mi departamento, sino de toda la provincia” que no se está respetando el orden de desplazamiento, sostuvo.

Según explicó, se trata de docentes que son desplazados de sus cargos debido a que fue ocupado por otro de mayor puntaje que fue trasladado. La legisladora recordó la existencia de una disposición que en esos casos establece que el o la docente desplazada tiene derecho a ser reubicada, “esto se tiene que dar de forma automática, para que ninguna de las personas pierda la estabilidad laboral ni pierda su trabajo”, sostuvo, y dijo que se harán presentaciones ante el Ministerio de Educación para que se revea esta situación.