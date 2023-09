Patricia Bullrich necesita polemizar para poder recuperar terreno en la campaña electoral. Ahora buscó cuestionar al dirigente social Juan Grabois al que acusó de sacarle "el trabajo y el uniforme" del MTE a un militante de esa agrupación. Sin vueltas, el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria la trató de "mentirosa".

"Grabois, escuchame bien, este mensaje es para vos. Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a José Ovejero porque me saludó en Olavarría el sábado pasado y me quiere votar. Reincorporalo", subrayó la exministra de Seguridad. Grabois no tardó en responderle. Primero negó haberle sacado el trabajo al militante del MTE y luego recordó el pasado de Bullrich en el gobierno de la Alianza. "Te acordás cuando fuiste ministra de De la Rúa, le robaste el empleo, no a una, a millones de personas. Le robaste el 13 por ciento a los jubilados y se tomaron el palo en helicóptero después de dejar un tendal de muertos y un país desbastado", apuntó Grabois a través de un video.