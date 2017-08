A Florencio Randazzo, al Movimiento Evita y a quienes votaron a Cumplir

Estimados compañeros:

Son muchos los avatares de nuestra vida política que atravesamos juntos durante estos últimos años. Apoyamos codo a codo los gobiernos de Néstor y Cristina hasta el último día y sufrimos el resultado electoral adverso de octubre/2015 peleando por la candidatura de Daniel Scioli hasta el final. Antes de eso muchos de nosotros acompañamos la precandidatura presidencial de Jorge Taiana, propuesta a la totalidad de las fuerzas Kirchneristas/Peronistas por el Movimiento Evita y también la intención de Florencio Randazzo, de presentarse a las PASO para elegir el candidato a presidente que mejor nos representara en 2015. En tal sentido le dimos lugar en una asamblea del Espacio Carta Abierta, como antes habíamos hecho con Jorge.

Luego, la decisión sobre las candidaturas de Scioli/Zannini, la renuncia de Florencio a encabezar la pelea por la gobernación de Buenos Aires, la derrota electoral y esta ofensiva del macrismo contra el pueblo argentino que han sido en síntesis estos veinte meses del gobierno de Cambiemos. Durante todo ese tiempo una sola presencia pública de Florencio, cuando invitado a la inauguración de obras del Ferrocarril Roca con intención de cooptarlo, declaró con honestidad que el 90 por ciento de las mismas habían sido realizadas bajo el gobierno y por inspiración de Cristina Fernández de Kirchner. En estos días oscuros nos encontramos en innumerables cruces militantes con los compañeros del Evita que estuvieron siempre en la lucha haciendo honor a su historia.

Arribamos así a las PASO, y no es para discutir ahora los por qué (lo que no quiere decir no discutirlos nunca), terminamos yendo en listas separadas una encabezada por Cristina y Jorge Taiana (integrante de la Conducción nacional del Movimiento Evita) y otra por Florencio Randazzo apoyada por el grueso del Movimiento Evita y otros compañeros entre ellos varios intendentes. El resultado, importante dada la situación, fue el triunfo de Cristina con un 35 por ciento aproximadamente, por un margen pequeño pero claro, pese a las maniobras vergonzosas del oficialismo para desconocerlo. El Frente “Cumplir” con un 5,5 por ciento aproximado, ocupó el cuarto lugar. Esto facilitó el triunfo de Cambiemos en algunos municipios en los que de haber ido juntos, no se perdía. Lo que es grave y no debiera repetirse. Pero ya está; tenemos ahora frente a nosotros la elección definitiva del 22 de octubre donde se decidirán varias cosas muy importantes para el país y en especial para los sectores populares que todos defendemos.

Ante la alternativa testimonial de reiterar el voto a vuestra lista, que no tiene ninguna posibilidad de sacar un senador, o apoyar, pese a las diferencias que han sostenido y claramente expresado, a la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, sabiendo como saben que sin dudas los compañeros, electos senadores, serán una barrera muy difícil de superar para el macrismo en la Cámara alta, que ha sido hasta ahora muy servicial a las demandas del Ejecutivo. La militancia compartida con ambos debiera darles plena seguridad al respecto, más allá de las diferencias que pueden subsistir. En realidad, al definir su voto por Unidad Ciudadana estarán decidiendo entre Gladys González y Jorge Taiana, dado que Cristina por encabezar la boleta tiene asegurada su banca.

Es marca registrada del peronismo, que el General Perón legó no solo a los peronistas, sino a todos los militantes populares, que: “Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres”. Hoy la Patria está ciertamente en peligro, como dijimos en una de nuestras últimas cartas y nos pide a todos los que anteponemos el bien de la Patria a cualquier otra pasión subalterna, que lo tengamos presente. Estamos seguros compañeros que ustedes lo tendrán presente. No tenemos dudas.