El debate de candidatos a vicepresidente de anoche, entre Agustín Rossi (Unión por la Patria), Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Luis Petri (Juntos por el Cambio), Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País) y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad) dejó un tendal de memes y publicaciones graciosas en las redes sociales sobre los momentos más álgidos, furcios y discusiones entre los participantes.

Durante y después del debate en el programa A Dos Voces de la señal TN, los usuarios llenaron las redes sociales con sus opiniones sobre el desempeño de cada candidato. “Agustín Oscar Chivo Rossi, rotundo ganador del debate”, puso uno junto a un montaje del santafesino con los anteojos de sol de Turn Down For What.

“Los Simpsons predijeron a Petri en el debate”, publicó otro, con una imagen de la escena del hombre pequeño de la mafia asiática donde Homero señala: “Ese chiquito no ha hecho nada todavía, seguro que en un momento va a hacer algo y seguro que será espectacular”.

Otro guiño a Los Simpsons lo hizo otra cuenta que puso “Del Caño a lo largo de los debates”, junto a un timelapse de Bart repitiendo en la escuela durante toda su infancia hasta ser un joven adulto. “Victoria Villarruel está en modo Maria Elena”, escribió otra, en referencia al personaje de Casados Con Hijos.

“Cristina Pérez a Luis Petri: y amor cómo te fue en el debate?”, compartió un usuario sobre la pareja de la conductora de TV y el mendocino, ironizando con una escena de Los Simpsons donde Homero entra llorando a su casa.



Algunos se rieron de algunos desperfectos técnicas durante el debate, como cuando la cámara de Rossi tuvo una falla y contrastó con las de sus oponentes. “Lo mejor del debate hasta el momento: Rossi activando el truco de la invisibilidad”, escribió una persona.

También marcaron furcios, como el de Randazzo, cuando dijo: “Queremos un país donde la gente honesta esté tras las rejas”. Al diputado nacional lo cargaron por su intrascendencia. “Randazzo cuando ve que nadie le pregunta en el debate”, señalaron algunos. Otros recordaron un momento bisagra para el exministro del Interior y Transporte. “Victoria, ¿vos sabés que Cristina me había prometido ser candidato a Presidente?”, escribieron, como si la frase saliera de la boca del chivilcoyano.

También, para hacer reír, hubo tergiversaciones adrede. “Cuando te escribe tu ex para quedar en buenos términos”, puso un usuario con un recorte de Rossi diciendo furioso: “No me tenés que agradecer ni pedir absolutamente nada a mi, porque no tengo nada que ver con vos y no quiero saber nada con vos en ningún momento de mi vida”.

Esa frase fue a Villarruel, a quien en otro pasaje Petri acusó de "ñoqui", una escena que los usuarios ilustraron con el mítico meme de los Hombre Araña apuntándose entre sí. Otros recordaron la afinidad de la candidata de LLA con la casa militar. “Cuando entran a la tribuna los acompañantes de Victoria Villarruel”, posteó una persona con la foto de los genocidas en el Juicio a las Juntas.

Cuando Rossi le cuestionó haberse reunido con Videla y le preguntó por qué lo hizo, Villarruel respondió: "Me reuní con los condenados por delitos de lesa humanidad porque estaba investigando para un libro", algo que fue representado por un usuario con el meme de las hermanas Zaira y Wanda Nara mirándose en complicidad.





