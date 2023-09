Daer, sobre el acercamiento entre Javier Milei y Luis Barrionuevo: "Me parece mal"

"Que Barrionuevo apoye a Milei me parece mal. Luis es una persona autónoma que tomó una decisión, no sé el motivo, pero creo que el proyecto del movimiento obrero tiene que ver con otra mirada de país, con otra mirada de desarrollo, y con una participación muy clara de la política y con todo lo que tenga que ver con lo institucional y lo democrático. Yo no hablé con Luis, pero a sus dichos y a las noticias me remito", opinó Héctor Daer, presente en el debate, sobre el acercamiento entre el titular de la UTHGRA y el candidato a presidente de La Libertad Avanza.