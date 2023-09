Faltan 31 días para las elecciones y los candidatos a vicepresidentes debatieron cara a cara en televisión, en la previa del debate presidencial oficial que organiza la Cámara Nacional Electoral, fijado para el primero de octubre. Agustín Rossi, de Unión por la Patria; Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza; Luis Petri de Juntos por el Cambio; Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País, y Nicolás del Caño, del FIT estuvieron cerca de dos horas discutiendo sobre tres ejes temáticos: Economía inflación y trabajo; rol del Estado y conflictividad social y Políticas de seguridad, defensa y justicia.

Villarruel se presentó como defensora de las víctimas de las organizaciones armadas a las que llama terroristas, cuestionó la ESI, a los investigadores del Conicet, reivindicó --como Luis Petri-- la mano dura y fuera de cámara cuestionó que la ExEsma haya sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Todas las veces que fue consultada por sus vínculos y las reuniones que tuvo con el dictador Jorge Videla, miraba para otro lado y no respondía. No pudo evitar hablar del tema cuando Rossi le preguntó en el último segmento de manera directa sobre sus reuniones con genocidas. Ella respondió: "Cuando me reuní fue porque estaba investigando para un libro y también me reuní con Montoneros que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años. Lo que hice es algo plenamente legal, eso te permite conocer la historia", le dijo.

Rossi le respondió:



-- La verdad que no te creo nada --lanzó en uno de los tramos más picantes--. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar al robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las Madres? Vos sos una infiltrada de la democracia". Ella retrucó que "le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas civiles y combatientes a los que no les reconocen los derechos humanos. Habría que reconocer a inocentes y asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió", soltó como viene diciendo en las últimas intervenciones. Negando el negacionismo. Del Caño, que también le había preguntado por las reuniones con Videla dijo: "¿No quiere decir Villarruel qué le decía Videla? Es muy doloroso y debería explicar". Del otro lado, mutis por el foro.

En otro fragmento, Rossi dijo que Villarruel "se queja del Estado", pero su padre como militar cobraba del Estado y su madre recibe una pensión. Ella se apuro a contestarle que su padre fue excombatiente de Malvinas y lo reivindicó, de manera contraria a lo que hace Milei, que dijo estar a favor del pensamiento de la exprimera ministra de Inglaterra, la "dama de hierro", Margaret Tatcher. Villarruel, además, le reiteró a Rossi en más de una oportunidad que él había sido titular de la AFI y que le sorprendía que "no tenga información sobre ella", como si fuese normal que la AFI maneje ese tipo de datos. También criticó que la vicepresidenta "no participa de la campaña" y Rossi le espetó: "Va a hablar el sábado. Estás invitada".

Petri fue otro de los que se cruzó con Villarruel. Le cuestionó, cuando hablaron de seguridad, que ella como diputada no presentó ningún proyecto en esa área. También le dijo, con una tijera en la mano, que "el plan motosierra terminó siendo una tijerita". Más allá de eso, el candidato de Patricia Bullrich solo repitió como un disco rallado las críticas "al kirchnerismo". "El kirchnerismo trabaja para que haya más inflación. Para terminar con la inflación hay que terminar con el kirchnerismo", dijo. En otro momento, agregó: "Tenemos un plan capitalista. El kirchnerismo está quemando las naves con los argentinos adentro, están rifando el país. Lo de ayer (por la eliminación del impuesto a las ganancias) fue beneficiar a los jerarcas sindicales".

Rossi, a su turno, aseveró que "en estas elecciones hay dos caminos posibles. Nosotros proponemos un camino lleno de amor y orgullo por nuestra patria, en donde los derechos de trabajadores, de las mujeres y los derechos humanos sean nuestra guía", defendió el proyecto para la eliminación del impuesto a las ganancias que se aprobó en Diputados y dijo: "Proponemos un camino de crecimiento económico con inclusión social y con más salario para los trabajadores".

En el eje de Trabajo, Rossi dijo que Sergio Massa tomó "una decisión histórica, trascendente, que cambia el paradigma", que fue la eliminación del Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores en relación de dependencia. Junto con esto, destacó que esta semana el gobierno comenzó con la devolución del IVA de los productos de la canasta básica a trabajadores que ganen menos de 708 mil pesos y remarcó que "hoy se conoció el indicador de desocupación: 6,2%, una de las más bajas de los últimos años". Los sindicalistas que vinieron con él aplaudían en las gradas.

"Entre los cuatro reúnen 76 años viviendo de la política y del Estado", disparó Villarruel en otro tramo del debate y Rossi le respondió: "Nosotros hace tiempo estamos en la función pública, es verdad, pero no sabemos de qué vive ella. Nunca se supo y no queremos seguir averiguando. La primera vez que sacaste un cuil fue cuando fuiste diputada nacional. Nunca trabajaste. O trabajaste en negro y estás evadiendo".

El primero en llegar fue Randazzo, el compañero de fórmula de Juan Schiaretti. Con él también ingresó con el precandidato a diputado nacional, Diego Bossio, que no superó las PASO. En segundo lugar lo hizo del Caño con Myriam Bregman, fue el único candidato que llegó acompañado del candidato a presidente.

Rossi llegó 20.30 junto a su esposa, María Raquel Pezzelato y sus asesores, Facundo Olivera, Ezequiel María y Nicolás Tereschuk. Un rato después llegaron los invitados que él eligió personalmente: Dora Barrancos por su trayectoria en derechos de las mujeres y diversidades; Victoria Montenegro y Victoria Donda --que llegó con el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo-- referentes de los Derechos Humanos e hijas de desaparecidos en la última dictadura cívico militar; la ministra Raquel “Kelly” Olmos y los dirigentes sindicales Hugo Yasky, Héctor Daer y Sergio Palazzo, representantes del mundo del trabajo; los jefes del bloque oficialista en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans (Diputados y el Senado, respectivamente), y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.

Minutos después de Rossi, arribó al canal Villarruel, de la Libertad Avanza y de inmediato comenzó con las declaraciones negacionistas, su marca personal. "Tengo una visión integral de los derechos humanos, no ando restringiéndolos y no creo que sea correcto restringirlos por ideología, por el sexo o por la religión", dijo intentando defender a los genocidas. Cuando fue consultada por el reconocimiento de la UNESCO a la exEsma como patrimonio de la humanidad, dijo: "Es un golpe de efecto de un gobierno que está en retirada". Entre el público estuvieron León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra, que formaron parte del tribunal que realizó el Juicio a las Juntas. Rossi los saludó y también festejó el reconocimiento que hizo la Unesco a la ex Esma en medio del debate, mensaje directo a Villarruel. En el estudio no hubo saludos entre Rossi y Villarruel, a quién tampoco saludó Del Caño. Ni al comienzo ni al final del debate.

El candidato de izquierda propuso un "aumento de emergencia para trabajadores y jubilados porque nadie puede cobrar menos que la canasta", y cuestionó que el gobierno "ajuste mientras los grandes empresarios ganan. El FMI pide más devaluación. estos candidatos son sus cómplices y la izquierda no", remarcó. Randazzo quedó desdibujado. Al principio se quejó porque en el estudio hacía frío y Rossi dijo bromeando: "Alguien que le traiga una frazada a Florencio". Luego dijo que en una encuesta que hizo un diario "muchos eligieron a Schiaretti". "Si conocés lo que hizo en Córdoba lo votás, es el mejor candidato", subrayó y dijo que "todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad lo transformé como los documentos y los trenes".

"Villarruel niega el cambio climático, la dictadura, el robo de bebés, la salud pública y la educación pública. Es trágico que a 40 años de democracia tengamos un partido negacionista", finalizó Rossi. Una vez que se apagaron las cámaras, cada candidato se rodeó de sus invitados y asesores para la foto y las palmadas en la espalda. Rossi lo hizo con los sindicalistas, las referentes de DDHH y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que gritó: "Viva Perón".