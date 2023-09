El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, protagonizó un acalorado cruce con la candidata de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, durante el primer debate nacional, cuando le cuestionó "¿De qué trabajás Villarruel?", haciendo referencia a que "es la primera vez que tiene un trabajo declarado".

Fue durante el momento de debate e intercambio libre entre los candidatos a vicepresidente, cuando, en principio, la candidata libertaria criticó a sus adversarios por pertenecer a espacios políticos que estuvieron durante años en el poder y que no proponen nada nuevo para los argentinos.

"El Chivo" Rossi tomó el guante y le salió al cruce: "Es cierto que nosotros llevamos años en la función pública, pero lo que no sabemos es de qué vive ella (Villarruel). Recién ahora, es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Nunca se supo de qué vive", lanzó el candidato de UxP.

Y sumó: "La primera vez que sacaste un CUIT es cuando fuiste diputada. Y si trabajaste como decis, lo hiciste en negro y estás evadiendo".

Villarruel en su intento de defenderse aseguró que "trabajó informalmente, como muchos argentinos", y le pidió a Rossi que no la "estigmatice". "Me parece que para haber sido titular de la AFI no tenés ninguna información", agregó.

"Nadie te cree que sos una mosquita muerta", cerró Rossi.