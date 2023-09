DOMINGO 24

CINE

Límite de lo visible En el marco del Festival Cinemigrante se presentará Transmisión desde la zona liberada, de Filipa César. Durante la guerra de independencia de Guinea-Bissau, se denominó zona liberada al territorio controlado por la guerrilla. Este experimento reúne declaraciones a las que un joven accede a través de un canal de retroalimentación de baja fidelidad, un estudio de resonancia para ir y venir a través del tiempo. Se interactúa con documentos sobre la implicación solidaria de cuatro suecos en el transcurso de los acontecimientos históricos que llevaron al país a liberarse del colonialismo portugués en 1974.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Noelia Sinkunas La pianista construirá nuevos paisajes sonoros en diálogo con el denso arrabal tanguero y los timbres propios de la música litoraleña, en colaboración con el violinista Alex Musatov y un colectivo interdisciplinario de artistas, conformado por Julián Di Pietro, Julia Rossetti y Carolina Carrizo. A través del procesamiento en vivo de diversos lenguajes estéticos, la música de Sinkunas será intervenida en simultáneo por expresiones contemporáneas que expanden las fronteras de este mapa musical.

A las 18, en Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981. Gratis.

Antonio Birabent El actor y músico argentino se presenta junto a Ignacio Svachka en batería y percusión y Lolo Micucci en piano.

A las 20, en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Entrada: $4500.

TEATRO

Yo amo Los recuerdos se forman, se deforman y se conforman en eso que podríamos llamar “mente”. Esto hace que sean indistinguibles aquellas memorias que fueron verdaderas y/o aquellas que no. Yo amo se entreteje al ritmo de recuerdos e ilusiones que se encadenan para construir una identidad inestable, donde se tejen además los versos de Federico García Lorca para traspasar las penurias humanas mientras la realidad puja por salir. Con Leandro Arancio, Jesica Boladeras, Paula Botana y Aurea Cruz. Dirige Marcelo Savignone.

A las 20, en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Entrada: desde $2800.

Atte, tus vecinos Luego de que su compromiso se haya arruinado por un engaño y después de una amenaza de desalojo por parte del consorcio, Verónica decide hacerse pasar por su ex prometido, Marcos, inquilino adorado por todo el edificio. Bajo esta inesperada identidad, se sumerge en un enredo de situaciones hilarantes. La trama se teje con enredos amorosos dignos de un vodevil clásico. Con dirección de Rubén Viani y actuaciones de Belén Amadio, Julieta Molina, Renato Pinto, Agustina Quaglia, Joaquín Scotta, Clara Suárez y Elías Bevacqua.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $4000.

MÚSICA

Karina Beorlegui Junto a Alejandro Bordas en guitarra de siete cuerdas, Nacho Cabello en guitarras portuguesa y Nahuel Larisgoitía en guitarra, Karina Beorlegui vuelve a presentarse en el CAFF. Interpretará algunos temas de su último álbum Encuentro Amália Gardel. Se trata de tangos y fados de Amália Rodrigues y del Zorzal criollo, que la artista irá mezclando con los tangos y fados inéditos.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $3500.

LUNES 25

CINE

La uruguaya Para su adaptación de la exitosa novela de Pedro Mairal, la directora Ana García Blaya utiliza un truco tradicional pero eficiente: altera el orden cronológico del relato, revelando al principio información que corresponde al final. Esa decisión amplía la advertencia antispoiler que convoca a no revelar el final de las películas: acá tampoco se puede contar el comienzo. Lucas es un cuarentón que ha conseguido construir una obra de cierto éxito como escritor, pero que atraviesa la peor etapa de su vida. Por un lado debe hacerle frente a la conocida crisis de los 40, cuya sombra lo empuja a cuestionarse todo.

A las 14.20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

El colibrí Puede verse la película de la directora italiana Francesca Archibugi (La gran calabaza). En una serie de flashbacks y saltos hacia adelante en el tiempo, la película sigue a Marco Carrera, a quien llaman “el colibrí” y sus derivas: su amor eterno por Luisa, su vida en Roma con su esposa Marina y su hija Adele, los golpes continuos del destino que afronta con el mejor de los ánimos.

A las 18.40, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $200.

Lejos de los hombres Se estrena un ensayo sobre el cine documental en aislamiento a través de las historias cruzadas de Pedro, 85 años, que vive en una cueva hace 45 años en Tucumán, y el equipo de filmación atrapado en varios puntos del país por la pandemia y que decidió, a pesar de todo, decide mantener la producción de su film sobre la vida de este hombre singular. Dirección: Mathieu Orcel.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

El coso No alcanzan los testimonios de quienes lo conocieron ni el registro de su imagen y su voz para dar cuenta de quién fue Federico Manuel Peralta Ramos, un artista absolutamente comprometido en la creación de una obra efímera y eterna. Federico fue uno de los más conspicuos ejecutores de la desmaterialización del arte. Entendió, como pocos, que sólo hay mundo en el lenguaje. Y que del choque de las significaciones surgen las galaxias poéticas que nos permiten soportar el absurdo de haber nacido. Néstor Frenkel (Todo el año es navidad, Buscando a Reynolds) emprende la tarea de dedicarle un documental a este personaje fascinante.

Disponible a través de Cine.Ar. Entrada: $400.

TEATRO

Okasan Una mujer (Carola Reyna) viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo. En medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje desconocido más que de su tierra natal. El viaje se convierte, entonces, en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora. Dirige Paula Herrera Nobile, basada en el libro de Mori Ponsowy, Enemigos afuera, que en un tramo se pregunta “¿Cómo escapar de las garras del tigre si la hierba del prado lastima su piel? ¿Cómo seguir la caza del ciervo si el calor de la tierra quema sus pies al andar? ¿Reza? Llora. No tiene garras, ni pelaje, ni cuernos. Carece de gracia, armadura, vuelo. Sólo un cerebro”.

A las 20, en el Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entradas: desde $6000.

MARTES 26

MÚSICA

José González El músico sueco de ascendencia argentina anuncia su regreso a Buenos Aires para presentar su último disco Local Valley. Allí, el autor de “Heartbeats” combina arreglos minimalistas, compases acústicos y electrónicos y meditaciones con aires folk. Todo esto, combinado con una búsqueda musical donde la interculturalidad manda. Ha tocado en todo el mundo, desde Sydney a Tallin, pasando por Berlín, Barcelona y Río de Janeiro, e incluso agotó las entradas del Royal Albert Hall de Londres. Obtuvo discos de platino en el Reino Unido y en Suecia, así como oro en Australia y Nueva Zelanda.

A las 20, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entrada: desde $ 11000.



ETCÉTERA

La gracia Se presenta del último libro del escritor francés Thibault de Montaigu. El autor dialogará con el periodista y escritor Martín Sivak. La gracia es un relato autobiográfico sobre la búsqueda existencial de un hombre que sigue las huellas de un ancestro aristocrático devenido monje franciscano para encontrar su propia forma de habitar este mundo.

A las 19, en la Alianza Francesa 946. Gratis.

Derechos humanos El ciclo Relámpagos presenta una muestra que celebra los 40 años de democracia a través de un relato donde conviven videos, investigaciones periodísticas y otras bibliográficas para reconstruir desde los días de la Masacre de Trelew hasta la desaparición de Julio López. Dice el texto de Guadalupe Marín Burgin: “A lo largo de este tiempo se afianzó un consenso democrático que como modo de convivencia social. No hay democracia sin derechos humanos pero sin embargo, hoy nuestra democracia está en crisis. Será necesario entonces apelar a la imaginación política y a la organización colectiva más que nunca para defenderla y revitalizarla”

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Jornadas Carlos Astrada Como cierre de las jornadas sobre el filósofo argentino que arrancaron el lunes en la Biblioteca Nacional –con diversas ponencias, de 15 a 20.30, los dos días–, Gerardo Oviedo presenta su lectura Horacio González, lector de Astrada (desde un recuerdo personal).

A las 18.15, en la sala Augusto Raúl Cortázar de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

TEATRO

El sonido Se estrena la obra escrita y dirigida por Javier Daulte. Berta, una joven trastornada, está segura de oír la voz de su madre muerta en el sótano de su casa. Sus hermanos mayores no terminan de aceptar su estado mental. Su ex niñera, una diputada de extrema derecha, una vieja leyenda del rock nacional y su coequiper completan el entorno familiar. Mientras tanto, Olaf, un sueco sin escrúpulos, llega a la Argentina con un curioso aparato con el que dice poder recuperar sonidos hasta ahora silenciados, ocultos en los pliegues de la Historia. Con Ramiro Delgado, Luciana Grasso y Silvina Katz, entre otros.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $3500.

MIÉRCOLES 27

CINE

El cine de Liliana En el marco de la exposición sobre la obra de Liliana Cavani, exhibida en Casa de Cultura de Vicente López, podrá verse El portero de noche, película con la cual la consagrada directora alcanzó reconocimiento internacional, siendo hoy una de las más importantes figuras de referencia para el cine europeo. La exposición estará abierta al público hasta el 12 de octubre. La experiencia permitirá una inmersión en la realidad de esta artista. El tema de la exposición será el viaje: a través de su filmografía, de su arte, se resaltarán vocaciones, desarrollos históricos y culturales, y una pasión atemporal sumamente inspiradora.

A las 20, en Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos. Gratis.

La flaca Alejandra Como parte del ciclo de cine documental de la cineasta chilena Carmen Castillo se proyectará el film La flaca Alejandra. Castillo fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y participó en el gobierno de Salvador Allende. Exiliada en Francia, denunció desde allí las dictaduras. En esta película la realizadora conversa con Marcia Merino, conocida como La Flaca Alejandra, quien fue dirigente de una célula del MIR y a quien la policía de Pinochet transformó en colaboradora de la dictadura a través de la tortura.

A las 18, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

María Daniela Se presenta en la Argentina María Daniela y su Sonido Lasser, el proyecto electropop encabezado por la mexicana María Daniela Azpiazu y el productor y músico Emilio Acevedo. MDYSSL es un referente musical en la escena pop mexicana desde hace varios años. María Daniela es una de las autoras y compositoras mexicanas más talentosas que, con dos décadas de carrera, publicó junto a Sonido Lasser los discos Mdyssl, Juventud en éxtasis y Vol. súbele. A lo largo de estos trabajos, el dúo perfeccionó su propuesta, moviéndose por cadencias eclécticas, siempre al servicio de la canción.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $6500.

ARTE



Reflejos Las imágenes son cuerpos que se tocan. Las imágenes no permanecen iguales y la razón de esa inestabilidad está en el hecho de que existen en relación con otras. Son cuerpos relacionales. Estas afirmaciones están en la base de los sistemas que produce Carola Zech desde hace años. Su obra parece decir que en el dominio de lo sensible todo es provisorio, todo está sujeto a los efectos de atracción y rechazo que produce la contigüidad de las cosas.

En Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

ETCÉTERA

Homenaje a Siccardi Los ciclos El Coliseo de Poesía y El Verso Argentino son ahora uno solo, Coliseo de Poesía: Aventuras del Verso Argentino. El propósito es potenciar y las búsquedas de ambos. En esta última mesa, Susana Macció, Osvaldo Picardo y Eugenio Siccardi se refieren a la obra poética de Gianni Siccardi, quien desarrolló una gran obra poética y cultural en Buenos Aires hasta su muerte en 2002. Programación y coordinación: Roxana Artal y Guillermo Saavedra.

A las 18.30, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

JUEVES 28

ARTE

Otumpa Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg investigan los meteoritos que cayeron en Campo del Cielo (Chaco Austral, Argentina). Viajan por las historias que desplegó el fenómeno, sumergidos en una búsqueda obsesiva que permita arrojar luz sobre un tesoro galáctico. Esto revela la historia cultural, científica y social de una región, desde sus pueblos originarios a la conformación del Estado Nación, desde la fascinación humana por el cosmos hasta la devastación actual del planeta. La exposición de los artistas aborda, entre otros fenómenos, la desaparición y el encuentro con un mítico meteorito desaparecido en 1783 y buscado desde entonces. Curaduría: Javier Villa.

En el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $500.

La espada y la pared Puede verse la segunda muestra del ciclo curado por Diana Aisenberg. Esta vez se trata de una instalación sitio específica de Juan Cruz García Gutiérrez que integra obras de artistas invitados que brillan en la oscuridad. Se exponen obras de Sebastián Fuks, Natalia Rizzo y Fernanda Alvarez D’lelsi.

En Micro Galería, Loyola 514. Gratis.

Sirenas Se inaugura la muestra de Daniel García. En sus palabras: ”El mito de las Sirenas, y especialmente su iconografía, fue la inspiración inicial para una serie de pequeños dibujos y grandes pinturas en los que vengo trabajando desde hace un tiempo. ¿Por qué? No lo sé. Casi todos mis trabajos parten de una imagen que me seduce y funciona como disparador de una pintura. Como sucede con las sirenas, hay allí una atracción, una fascinación, que genera una acción, un movimiento, un desplazamiento hacia ese espacio donde la pintura comienza. El mito, o sus imágenes, ha servido como excusa, como disparador. Luego fui trabajando con mis obsesiones, mi sensibilidad, mi deseo”.

Hasta el 30 de diciembre, en Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

MÚSICA

Honey Vol. 3 Con la nueva edición del evento creado por lxs artistas Matt Montero, Ceretti y Violeta Castillo, se presenta un ícono del pop chileno. Sofía Oportot es cantante, letrista, compositora y actriz. Es solista y además integra los proyectos Lulu Jam y Quierostar. En su extensa carrera ha editado una enorme cantidad de discos y se ha convertido en una referente para varias generaciones de artistas de habla hispana. Además participa de esta fecha la cantante, poeta y actriz Niki Rouge, presentando oficialmente en vivo su segundo LP Ahahahah!

A las 22.30, en La Paz Arriba, Callao 1082. Entrada: $2500.

ETCÉTERA

Tesis A propósito de su reedición, se presenta la novela de la premiada Camila Sosa Villada, Tesis sobre una domesticación, publicado por Tusquets. El periodista y productor Marcos Aramburu dialogará con la autora.

A las 18.30, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

VIERNES 29

TEATRO

Maten a Hamlet El grupo Los Macocos asume el desafío de abordar la obra que examina el alma humana y reflejarla como ninguna, sus desvelos, les permite jugar una ficción dentro de otra ficción. Dan vida a cuatro bufones trashumantes de la Edad Media que logran entrometerse en el castillo de Elsinor. Ingresan en Hamlet desde Yorick; es decir, la calavera el ícono de Hamlet. Se encuentran entonces entre la espada y la pared: al servicio del príncipe más famoso de la historia del teatro pero con el mandato del sombrío de Yorick pisándoles los talones. Dirección: Sebastián Irigo. Con: Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts.

A las 19.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: desde $3500.

El David marrón David se enamora de Juan en la tetera de un museo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre esculturas europeas, obras de arte argentino y mingitorios, se miran, se besan, se prometen matrimonio. David, el de Miguel Ángel, tan gélido él, es primero testigo involuntario de ese amor, para luego ser, por qué no, su verdugo. La obra cuenta las vicisitudes y el trágico desenlace de un extraño triángulo amoroso interracial –el de Juan, el rubio; David, el marrón y David, el de mármol–, mientras cuestiona las nociones de belleza, bondad y pureza históricamente otorgadas a la blanquitud. Dirección: Laura Fernández. Dramaturgia y actuación: David Gudiño.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1800.

El amante de los caballos Una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de los jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato, colmado de recuerdos y episodios enigmáticos, va descubriendo una manera íntima de despedirse de su padre. Y finalmente, de encontrarse a sí misma. El unipersonal de Ana Scannapieco dirigido por Lisandro Penelas celebra su octava temporada.

A las 20.30, en Moscú Teatro Escuela, Juan Ramírez de Velasco 535. Entrada: $3500.

ETCÉTERA

Noy a fondo En su rol de artista anfitrión de la muestra Cultura Colibrí, el performer, poeta y actor Fernando Noy traerá al presente la escena del under porteño de los 80 y 90, de la que fue protagonista y testigo directo. Arte e identidad en las palabras y el cuerpo de una leyenda viva de la contracultura sudamericana. Jimena Ferreiro, curadora de la exposición, y Fernando García, curador de Programas Públicos del Moderno, oficiarán de guías en la aventura de Noy, él mismo una obra de arte.

A las 18, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

Milonga en El Plata Habrá dos nuevas reuniones del ciclo que ya se hizo feliz costumbre para los vecinos de Mataderos: el Hall del Teatro sobre la avenida Alberdi especialmente preparado para que se acerquen a tirar pasos en una pista con músicos en vivo, parejas de exhibición y dj de milonga. Un punto de encuentro para celebrar y compartir una de las manifestaciones más típicas de la cultura porteña.

Desde las 19, en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 576. Gratis.

SÁBADO 30

TEATRO

La memoria futura En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida, se estrenará una pieza performática. A través de este proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo y del Goethe-Institut Buenos Aires, se compartirá por primera vez material del Archivo Biográfico Familiar de las Abuelas de Plaza de Mayo. Con una serie de recorridos por espacios públicos en Buenos Aires y Berlín, reconstruye historias de vidas que fueron fragmentadas por la violencia estatal, basadas en entrevistas del Archivo. Historias de mujeres que, desde entonces y para siempre, emprendieron la búsqueda de sus nietxs.

A las 16, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Rafael Obligado 6745. Gratis (con inscripción previa).

Pacífico Es más difícil la aventura cuando se necesita un sueldo todos los meses. Es más fácil equivocarse cuando ninguna opción es tan buena. Es más fácil sentirse enamorado cuando afuera todo es llano y árido. Es más fácil salir ileso de la tragedia cuando todo esto se da a la vez. Con Daniela Salerno. Dirección: Laura Fernández.

A las 18.30, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $4000.

El tipo Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo, desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Su intérprete, Lisandro Penelas, escribe una textualidad fragmentada, con un sentido que se escapa entre el presente y el pasado, que nos obliga a seguir la espiral de una historia donde la incertidumbre es la única certeza. Dirige Ana Scannapieco.

A las 19, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $3500.

ETCÉTERA

La mujer música Las representaciones heredadas que relacionan a las mujeres con la música y la Naturaleza, la estética musical tradicional/patriarcal y sus proyectos pedagógicos, el sentido de la ley de paridad de género en la música, la musicología feminista, la materialidad del género en la música, el movimiento Me Too y la cultura de la cancelación son algunos de los temas que se discutirán en esta jornada. Participan la docente, investigadora y co autora de la ley de paridad de género en música, Mercedes Liska, y las compositoras Cecilia Castro y Marcela Laura Perrone. Modera Eva García Fernández.

A las 17, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Epifanía La cantante Patricia “Piojo” Zappia presenta su álbum con ocho temas que despliegan una variedad de estilos musicales de manera ecléctica. La artista estará junto a Leandro “Pitu” Marquesano en piano, teclado y dirección, Daniel Maza en bajo, Fabián “Sapo” Miodownik en batería, Diego Gazzaniga y Mariano Gómez en percusión, Manuel Sosa en guitarra. Voces invitadas: Viviana Scarlassa, Agostina Bruno, Mateo Correa y Amanda Kerber.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: desde $2800.









