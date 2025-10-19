Alejandro Matías Fracaroli, el científico argentino que era intensamente buscado en Alemania, fue encontrado muerto este domingo. El hombre de 44 años fue visto por último vez el pasado lunes, y desde entonces perdió toda comunicación con su familia.

La víctima era un investigador del Conicet oriundo de la provincia de Córdoba que había viajado a la ciudad alemana de Karlsruhe, el sur de este país, cerca de la frontera con Francia y a menos de 100 kilómetros de Estrasburgo.

Según informó la agencia de noticias EFE, el cuerpo de Fracaroli fue hallado a las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. Todo fue confirmado en un comunicado de la Policía alemana, que señaló como hipótesis principal un accidente: de acuerdo a las autoridades, el investigador habría caído por causas aún no fueron determinadas y se habría ahogado. Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación.

Familiares, amigos y la comunidad científica alertaron por su desaparición

El caso comenzó a movilizar a organismos científicos e instituciones el pasado lunes, día en que la familia de Fracaroli perdió el contacto con él. A partir de ese momento, tanto allegados como colegas y organismos argentinos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) emitieron pedidos públicos para colaborar con la búsqueda.

El investigador, radicado temporalmente en Alemania con motivo de una estadía académica, tenía previsto regresar a Argentina a comienzos de diciembre. Su viaje obedecía a la concreción de un proyecto de investigación conjunta entre la UNC y el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), una de las entidades científicas más reconocidas de Alemania y Europa.