La celebración será este martes en Qatar
Premios The Best 2025: uno por uno, todos los argentinos nominados
Este martes se hará una nueva entrega de premios a los futbolistas más destacados de la temporada.
15 de diciembre de 2025 - 15:10
Este martes se hará una nueva edición de los premios The Best
(MARCO BERTORELLO/AFP)
Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata
Una muestra del más secreto de los pintores
Gabriela Francone *
Claro, la culpa es de la convivencia
Jorge Majfud
Dirigió el documental "76 89 23" que se exhibirá este martes en el Gaumont
Federico Benoit: “Me pregunto qué nos pasa con nuestra historia, parece que avanzamos pero estamos estancados como sociedad”
Juan Pablo Cinelli
Había sido rescatada en 1992
Murió Kshamenk, la histórica orca de Mundo Marino que vivía en cautiverio hace 33 años
Sincericidio oficial y patronal
El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora
Eduardo Aliverti
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Bernarda Tinetti
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Pablo Esteban
La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial
Mitos y falacias de una reforma regresiva
Raúl Dellatorre
Destruyen el gremio del triunviro Cristian Jerónimo
CGT: “El ataque representa un mensaje de odio y antidemocrático”
Indagarán a 17 represores de Mendoza por crímenes contra niños, niñas y adolescentes
La Patria que venció al frío y la buena memoria para no aflojar
Mempo Giardinelli
Morir esperando justicia
Paula Marussich
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025
Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación
El apretón más fuerte al bolsillo
Mara Pedrazzoli
Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos
Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos
Tras el millonario robo
El Museo del Louvre, cerrado y sin visitantes por una huelga
En las vísperas de Navidad y Año Nuevo
El Gobierno decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre
Jornada templada
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de diciembre
En la final se impuso 2-0 a Racing y logró su primer título nacional
Belgrano consiguió una consagración histórica en el fútbol femenino
El cierre de la FIH Pro League de Hockey en Santiago del Estero
Un poco de lluvia le complicó la vida a Las Leonas (y al público)
Cristian Dellocchio
El club se encuentra bajo un bloqueo institucional
Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo
"Me quedo en deuda"
El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing