¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años. Quienes no concurran a votar deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deben pagar una multa.

Están habilitados para votar 1.492.379 electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.