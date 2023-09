El presidente de París Saint-Germain, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, respondió este domingo a las críticas que hizo Lionel Messi al club por la falta de reconocimiento tras conquistar el Mundial y explicó que fue por respeto a los franceses.

Esta semana, en una entrevista con Migue Granados, Messi se refirió a su paso por el PSG y aunque no quiso profundizar sobre su experiencia en el club sí recordó que fue el único jugador de la Selección Argentina que no tuvo un reconocimiento por el resultado del mundial.

"Las cosas pasan por algo. Y si bien yo no estaba bien ahí, me tocó ser campeón del mundo ahí. Era entendible, estaba en el país al que le habíamos ganado la final. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento", dijo Messi.



Este domingo, luego de la gran repercusión que tuvieron los dichos del Diez, llegó la respuesta de Nasser Al-Khelaifi. "Se habló mucho y no sé qué dijo pero como todos vieron, nosotros publicamos un video y homenajeamos a Messi en el entrenamiento y también lo reconocimos en privado", manifestó el máximo dirigente del club parisino en una entrevista con Le Parisien.

"Pero con todo respeto, somos un club francés. Por supuesto, era difícil homenajearlo en el estadio porque debíamos respetar al país al que derrotó, a sus compañeros franceses y a nuestros seguidores", agregó Al-Khelaifi, que guarda un buen recuerdo del paso del argentino.

"Era y sigue siendo, un jugador extraordinario; estábamos orgullosos de tenerlo aquí", completó el qatarí.

Al Khelaifi también fue consultado sobre los momentos de tensión que se vivieron en el Parque de los Príncipes con Kylian Mbappé, quien quedó marginado del equipo durante gran parte de la pretemporada tras asegurar que no iba a renovar su contrato.

“Todos los problemas que hemos tenido quedan en la familia y Kylian es parte de la familia. Estoy orgulloso de lo que hace y de lo que hace todo el equipo. Tenemos al mejor jugador del mundo y para mí se merece el Balón de Oro”, concluyó el dirigente qatarí.