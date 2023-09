El diputado nacional de la UCR Emiliano Yacobitti advirtió este domingo que Mauricio Macri "hace rato le viene faltando el respeto al radicalismo", luego de las críticas que el expresidente lanzó al bloque Evolución por su participación en la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias. También consideró que en un enventual balotaje entre Milei y Massa, sería "muy difícil" que los radicales voten a favor del candidato de ultraderecha, y advirtió que le "preocupa la violencia" que en ocasiones manifiesta el candidato autoproclamado libertario.

Con respecto a la expresión de Yacobitti sobre Macri es una respuesta a las críticas del exmandatrio por la postura de los diputados radicales ante el tratamiento parlamentario de Ganancias. La semana pasada, durante una visita a Córdoba, Macri apuntó contra los cuatro diputados del bloque Evolución --espacio del senador radical Martín Lousteau-- que se sentaron en la Cámara de Diputados al inicio de la sesión en la que se dio media sanción a la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa.

"El populismo es muy contagioso", dijo Macri consultado por el accionar de esos cuatro legisladores. La frase generó malestar dentro de la UCR.

"Macri hace rato le viene faltando el respeto al radicalismo", dijo Yacobitti este domingo en la Futurock, donde remarcó que dentro de la coalición política las cosas funcionan "sólo si se respetan las reglas".

Respecto a las acusaciones del exmandatario por el apoyo de un sector de la UCR a la eliminación del impuesto a las ganancias, el diputado recordó que cuando Macri perdió en las elecciones PASO de 2019 tomó medidas "similares" a las que está tomando Massa.

En otro tramo de la entrevista, Yacobitti también deslizó algunas críticas al spot de la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, en el que propuso crear una nueva cárcel que llevaría el nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Creo que el spot de Patricia Bullrich es una táctica electoral, pero no me gusta. No me parece bueno como plataforma electoral", expresó.

Pese a los cuestionamientos, Yacobitti remarcó que Juntos por el Cambio como coalición seguirá existiendo, aunque les recordó a sus socios que el lugar que ocupe el radicalismo deberá ser más importante.

"Del 2015 hacia ahora, el radicalismo es un partido que pasó de tener una provincia a cinco. En los distritos en los que no gana, tiene candidatos para hacerlo", explicó el diputado de la UCR, un partido que, concluyó, tiene "arraigo nacional" y "ofrece buenas renovaciones al mundo de la política".

El diputado nacional de Evolución Radical e integrante del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) Emiliano Yacobitti también consideró que es "muy difícil" que dirigentes del radicalismo voten por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en un eventual balotaje con el ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa.

Yacobitti advirtió que le "preocupa la violencia" que en ocasiones manifiesta Milei. En ese sentido, cuestionó que el candidato de LLA haya considerado a los radicales Raúl Alfonsín como el "peor de presidente de la historia" y a Hipólito Yrigoyen, el "primer populista". Agregó: "Cuando la violencia viene desde el Estado, va generando un caldo de cultivo que es peligroso", opinó Yacobitti ante un posible escenario de Milei accediendo a la presidencia.

"Es muy difícil que los radicales voten a Milei", dijo Yacobitti, aunque admitió que "puede haber casos" como los del electo gobernador de Santa Fe e integrante de Evolución Radical, Maximiliano Pullaro, y su par del bloque de diputados nacionales de JxC Martín Tetaz, quienes expresaron públicamente que apoyarían a Milei en un balotaje con Massa.