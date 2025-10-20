En medio de la gira latinoamericana de Gondwana, Panthy hace una pausa para presentar su propio universo sonoro: Felicidad, un álbum que condensa diez años de creación, búsqueda y resistencia. Desde los estudios de Santiago hasta los escenarios del continente, el cantante chileno traza un recorrido que va del R&B al reggae, del soul al Hip Hop, con una misma convicción: la música como herramienta de conciencia y emancipación. En conversación exclusiva con NEGRX, Panthy nos habla de su historia, sus referentes y su apuesta por una cultura que despierte mentes.



Después de varios años se esperaba mucho tu material solista y llegó Felicidad…

Felicidad es un disco de muchas canciones que a lo largo de 10 años fui componiendo. DJ Tee fue quien se encargó de actualizar el sonido, hizo un gran trabajo, me encantó. Después de tantos años fue un orgullo muy grande porque es mi primer disco, me emocioné mucho al verlo hecho realidad. Ahora estoy trabajando en canciones con las que me hice conocido pero nunca se grabaron oficialmente. Estoy armando un EP y también un disco de R&B.



Vamos a poder disfrutar el material en vivo por primera vez…



Sí, estoy muy contento porque junto a DIAFAR pudimos hacer la conexión para hacer un show acá en Booyah! Club así que estoy muy emocionado porque, si bien ya toqué como solista en algunos lugares, es muy importante este evento, estamos haciendo cultura, conexión Chile-Argentina para que pueda disfrutar nuestra gente. Somos artistas con el compromiso social de culturizar a nuestra gente, de despertar mentes para que piensen. Mi aporte es estar a donde me necesiten.

¿Cómo es tu relación con la industria musical?



Soy anti-industria, si por mi fuese no estaría en Spotify por el hecho de que apoyan el genocidio en Palestina. El contrato que tengo con la distribuidora hace que esté ahí igual. De todas maneras mi trabajo es más artesanal, es ir a tocar, conversar con la gente. Donde pueda, yo voy a estar tocando. Ahora el dominio pasa por el stream pero creo que en algún momento va a volver el compartir música por fuera de ese circuito.



¿Creés que hay margen para resistir?



Sí, porque hay subcultura. Hay otros circuitos. La dictadura [en Chile] generó un desapego de la cultura y el admirar lo que viene de afuera, eso hoy tiene sus consecuencias. No se puede estar pagando 120 dólares por alguien de afuera y no pagar 5 mil pesos por un artista nacional. Ese trabajo de sacar la cultura lo generó el golpe de Estado.

¿Cómo se dió tu acercamiento al Hip Hop?

Entre Sueños fue la primera canción que grabamos con Hordatoj, ya dentro del movimiento Hip Hop. Luego grabamos Imagino, una de las canciones que más se escuchó, el hit underground del disco. Ahí empezamos con el Droh y DJ Tee a trabajar haciendo beats, componiendo y haciendo arreglos con la guitarra. Luego de eso vino un proyecto de amigos al que llamamos La Habitación del Pánico, a partir de ahí fue que me interioricé, me puse a estudiar el estilo, los samples, a amalgamar mi sonido con el Hip Hop. Hasta el día de hoy estoy con ese trabajo.



Desde hace un tiempo formás parte de Gondwana, banda icónica de la escena musical latinoamericana, ¿cómo llegás a ellos?



Llevo como nueve años con la banda. Hacía guitarras rítmicas y primera guitarra también y coros. En medio de una transición de la banda pasé a ser guitarrista-cantante a cantante-guitarrista. Gondwana es una banda gigante, mundialmente reconocida, siempre a donde vamos está lleno. Como cantante llevo dos años. Si bien vengo del R&B y el Soul, son géneros familiares con lenguajes diferentes. El Reggae tiene cierto purismo, puede cambiar la tecnología pero la forma de tocar es la misma de años atrás. Es un lenguaje bello. Siempre me ha gustado el Reggae pero fue todo un desafío para mí a nivel canto. Aún sigo aprendiendo este lenguaje.

También colaboraste con De Kiruza, otra banda legendaria de la música negra chilena, ¿Qué significó para vos?

Yo siempre quise tocar en De Kiruza, fueron sueños juveniles estar en una agrupación tan importante para la cultura afrodescendiente. Fue una banda que vino a mostrar la negritud en la música. Yo escuchaba música negra peruana o boliviana, relacionada al folklore, Los Kjarkas por ejemplo. Vivíamos en dictadura así que el folklore llevaba el mensaje, después descubrimos Public Enemy, pero De Kiruza es la raíz del Soul y el Funk desde nuestra negritud. Eso somos. Ser negros es más que un color, es una posición donde uno está desde que nacemos. Yo entré en la música por ver a Pedro Foncea cantar. Me acuerdo verlo por primera vez a mis doce años en el 8vo Encuentro de las Juventudes Comunistas Chilenas. Mi mamá era activista del Partido Comunista y recuerdo verlo ahí y empezar a seguirlo. Fue muy emocionante compartir ensayos y escenarios y cantar canciones que cantaba de chico. Tanto De Kiruza como Gondwana llevaban un mensaje político muy fuerte de esperanza, de que se puede seguir adelante, que la unión y el amor es lo más importante.

*Artista y activista antirracista afroargentino de DIAFAR.

