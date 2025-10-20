Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y homicidio, fue trasladado en las últimas horas desde la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, hasta Córdoba en medio de un gran operativo de seguridad. Al llegar a los tribunales, el referente de "Varones Unidos" -la organización misógina fundada por el hombre que tras cometer tres crímenes secuestró a su hijo- habló con los medios y aseguró que está "en paz".

Laurta llegó a los tribunales de Córdoba minutos después de las 10:00. Ingresó custodiado, con chaleco antibalas y casco, a la sede judicial donde se lo imputará y dictará prisión preventiva por el doble femicidio.

En su ingreso, como ya ocurrió en otras oportunidades, el acusado volvió a hablar y sostuvo: “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”. Días antes, había realizado declaraciones similares, al afirmar que había "rescatado" a su hijo de una red de trata.

Laurta fue imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos. Este domingo por la noche se concretó su traslado hacia Córdoba, provincia en la que será acusado del doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

El operativo de traslado fue organizado y llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.

Ahora será alojado en la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y allí será sometido a la segunda prisión preventiva.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó a Cadena 3 que Laurta será puesto a disposición del Servicio Penitenciario de Córdoba. "Va a Cruz del Eje porque el Servicio Penitenciario evaluó que debe ser alojado en un penal de máxima seguridad".

Este jueves, la justicia entrerriana dictaminó 120 días de prisión preventiva, tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes en un descampado de Entre Ríos.

La principal hipótesis de los investigadores es que el acusado mató a Palacio -a quien había contratado para hacer un viaje a la localidad santafesina de Rafaela- para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio.

