Alejandro Medina, uno de los indiscutibles pioneros del rock argentino, regresará a los escenarios en una serie de shows previstos en el conurbano, luego de 10 meses de inactividad por los problemas hepáticos que arrastra desde hace varios años y por los cuales a finales de 2017 recibió un trasplante.



El exManal, La Pesada del Rock and Roll y Aeroblus, entre otras agrupaciones legendarias se presentará junto a su banda La Medinight Band el sábado 4 de noviembre, a las 22, en Rulos Bar, de Ezeiza, ocasión en la que celebrará su cumpleaños número 74. En tanto, el sábado 11 de noviembre, a las 21, hará lo propio en El Galpón de Las Artes de La Plata; y el sábado 2 de diciembre, a las 21, actuará en Whisky Resto Bar de Castelar.



El músico había atravesado un complicado momento de salud en marzo de este año a raíz de una deficiencia renal crónica provocada por los medicamentos que le fueron suministrados luego del trasplante recibido a fines de 2017.



Los problemas de salud del artista comenzaron tras un accidente automovilístico y luego de contraer hepatitis C. Desde entonces, un gran número de colegas de distintos estilos musicales protagonizaron conciertos a beneficio para poder solventar sus gastos, debido a su imposibilidad para trabajar.



Medina es uno de los pioneros del rock argentino a partir de su labor en Manal, el primer grupo de blues del país, junto al baterista Javier Martínez y el guitarrista Claudio Gabis. Previamente, había sido parte de The Seasons, junto a Carlos Mellino, unas de las primeras agrupaciones del movimiento local que llegó a grabar un disco.



Tras la disolución del famoso trío, en los primeros años de los '70, fue parte de La Pesada del Rock and Roll y Aeroblus, entre otras agrupaciones; para luego encarar una carrera como solista en la que registró recordados discos como Hoy no es ayer, de 1994.