Un repudio a Bullrich

“Digna heredera de la Conquista”. Así define a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el lonco mapuche Facundo Jones Huala. “Nadie aquí se indigna con sus respuestas, su negacionismo, su cinismo. Nadie esperaba otra cosa frente a la desaparición forzada de Santiago”, admitió la máxima autoridad de la comunidad Pu Lof, detenido en la Unidad Penal 14 de Chubut, en una carta que difundió La Garganta Poderosa. El mapuche denuncia un “plan sistemático de hostigamiento” contra “el pueblo que lucha” y remarcó que “las pequeñas garantías jurídicas que habíamos podido conseguir se fueron por la canaleta con este gobierno neoliberal de ultraderecha”. Cambiemos busca “completar el trabajo que comenzaron hace 500 años y relanzaron hace 41”, marca la continuidad con el terrorismo de Estado.

“Todo vuelve”, se titula el texto, que arranca con una definición de la identidad mapuche. “Usted cree que somos un pueblo colonizado, pero está confundida”, le advierte Jones Huala a Bullrich. “Somos una comunidad que debió soportar 130 años a la sombra, pero en ese tiempo no estuvo dormida, sino resistiendo y aprendiendo todo el tiempo de personas como usted, que creyeron habernos conquistado, para poder levantarnos con todas nuestras fuerzas”, explica. “No somos estúpidos, nunca olvide eso. Apenas estamos renaciendo, mientras nos quitamos la pata que nos aplasta con el aparato represivo de un sistema que intenta maniatarnos, para que no volvamos, para que no existamos, para que no seamos”, continúa.

“Pero todo vuelve”, advierte. “De una u otra manera, nuestras acciones regresan sobre los seres humanos. Incluso, sobre usted”, escribe. Luego define sin nombrarlo al gobierno de Mauricio Macri: “Son ese capitalismo y, si el imperialismo es una fase superior, entonces también son ese imperialismo, porque sus funcionarios representan el mayor daño posible sobre las especies. Y por eso, intentaron sumergir las verdades que poco a poco empiezan a flotar”, destaca. Al confesar que no se indigna con el negacionismo de Bullrich, define sus respuestas como “tristes pronunciamientos acordes a sus intereses de clase, que absorbió de su familia y los protagonistas históricos del despojo”. “Podrán pasar años y siglos pero así serán, así seguirán, entregando su dignidad para salvarguardar su billetera y todos los beneficios a la vista”.